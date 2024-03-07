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"Газпром" просит суд взыскать с иностранных компаний 900 миллионов долларов - РИА Новости, 07.03.2024
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10:28 07.03.2024 (обновлено: 12:59 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/gazprom-1931643774.html
"Газпром" просит суд взыскать с иностранных компаний 900 миллионов долларов
"Газпром" просит суд взыскать с иностранных компаний 900 миллионов долларов - РИА Новости, 07.03.2024
"Газпром" просит суд взыскать с иностранных компаний 900 миллионов долларов
"Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:28
2024-03-07T12:59
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
газпром
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz, следует из картотеки на сайте суда. Российская компания требует с ответчиков 710 миллионов долларов и около 886 миллионов польских злотых (примерно 223 миллиона долларов по нынешнему курсу).Слушания назначены на 10 апреля. Среди ответчиков значатся также Ernst and Young Global Limited и Ernst and Young sp z o. o. Corporate Finance.Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Газпром, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
"Газпром" просит суд взыскать с иностранных компаний 900 миллионов долларов

"Газпром" просит взыскать с Europol Gaz, Orlen и Ernst and Young более $900 млн

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром"
Здание компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание компании "Газпром". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz, следует из картотеки на сайте суда.
Российская компания требует с ответчиков 710 миллионов долларов и около 886 миллионов польских злотых (примерно 223 миллиона долларов по нынешнему курсу).
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Слушания назначены на 10 апреля. Среди ответчиков значатся также Ernst and Young Global Limited и Ernst and Young sp z o. o. Corporate Finance.
Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".
В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.
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