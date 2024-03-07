"Газпром" просит суд взыскать с иностранных компаний 900 миллионов долларов
"Газпром" просит взыскать с Europol Gaz, Orlen и Ernst and Young более $900 млн
Здание компании "Газпром". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz, следует из картотеки на сайте суда.
Российская компания требует с ответчиков 710 миллионов долларов и около 886 миллионов польских злотых (примерно 223 миллиона долларов по нынешнему курсу).
Слушания назначены на 10 апреля. Среди ответчиков значатся также Ernst and Young Global Limited и Ernst and Young sp z o. o. Corporate Finance.
Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".
В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.