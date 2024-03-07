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В Сочи прошел торжественный прием для гостей ВФМ из Ливана и Белоруссии

В Сочи прошел торжественный прием для гостей ВФМ из Ливана и Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2024

В Сочи прошел торжественный прием для гостей ВФМ из Ливана и Белоруссии

Торжественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи из Ливана и Белоруссии, над которыми взял шефство Краснодарский край, прошел в Зимнем театре... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:16

2024-03-07T17:16

2024-03-07T17:16

краснодарский край

белоруссия

ливан

вениамин кондратьев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Торжественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи из Ливана и Белоруссии, над которыми взял шефство Краснодарский край, прошел в Зимнем театре Сочи, сообщает администрация курорта. Уточняется, что торжественный прием от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "Кубань. Фестиваль. Молодежь" для участников Всемирного фестиваля молодёжи из Белоруссии и Ливана был посвящен завершению региональной программы Краснодарского края. Почетным гостем стал заместитель министра образования Беларуси Александр Калдубай. Он подчеркнул важность преемственности истории и плодотворного партнерства с Краснодарским краем. "За регионом в рамках международного взаимодействия было закреплено культурное шефство над этими двумя странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Зимнем театре выступили творческие и народные кубанские коллективы, среди которых ансамбль "Молодежка" Краснодарской государственной филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", школа эстрады Авансцена. Приглашенными артистами стали финалисты проекта "Х-фактор" Республики Беларусь Александр Шимулевич и Карина Ерофеева. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, белоруссия, ливан, вениамин кондратьев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи