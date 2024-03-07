https://ria.ru/20240307/festival-1931718693.html

Делегат от сейшельского минспорта высказался о России на фестивале молодежи

Делегат от сейшельского минспорта высказался о России на фестивале молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Делегат от сейшельского минспорта высказался о России на фестивале молодежи

Делегат от министерства по делам молодежи, спорта и семьи Сейшельских Островов Кевин Джерри Видот рассказал РИА Новости, что у молодых людей в его стране нет... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:11

2024-03-07T14:11

2024-03-07T14:11

россия

санкт-петербург

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930987794_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dc203d6b710422c64715b2a34d54587e.jpg

СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Делегат от министерства по делам молодежи, спорта и семьи Сейшельских Островов Кевин Джерри Видот рассказал РИА Новости, что у молодых людей в его стране нет никаких стереотипов о России: россияне очень дружелюбные и всегда готовы помочь, а делегаты от Сейшел очень хотели приехать в Сириус на Всемирный фестиваль молодежи. "Не знаю, существуют ли какие-либо стереотипы о России в принципе. Для меня их нет. У нашей молодежи тоже, они очень хотели приехать, посмотреть Россию. И им понравилось", - сказал он в беседе с агентством. Сейшельский делегат добавил, что уже бывал на юге России, на фестивале 2017 года, а также в Санкт-Петербурге в рамках форму "Россия-Африка" в 2023 году. "В этот раз я тоже прибыл с делегацией молодежи. Впечатление от молодых россиян такое: они очень дружелюбные, с удовольствием знакомятся, очень веселые и представляют собой многообразие культур, этносов. Россияне приняли нас очень тепло. Даже вопреки языковому барьеру они стараются как-то помочь нам", - подчеркнул он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире