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В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 07.03.2024
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15:48 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/dtp-1931758099.html
В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой
В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 07.03.2024
В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой
Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение на трассе А-120 в районе посёлка Мга в Ленинградской области, один человек погиб, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:48
2024-03-07T15:48
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
кировск
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение на трассе А-120 в районе посёлка Мга в Ленинградской области, один человек погиб, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "Сегодня утром на 134-м километре федеральной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора произошло лобовое столкновение грузового (бензовоз) и легкового автомобилей. Движение транспорта на участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погиб один человек. На месте находятся сотрудники МЧС и ГИБДД. Упрдор "Северо-Запад" просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения. Также объезд возможен по региональной дороге 41А-004 Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
ленинградская область
кировск
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гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия, кировск, гатчина
ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинградская область, Происшествия, Кировск, Гатчина
В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой

В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой и перекрыл трассу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение на трассе А-120 в районе посёлка Мга в Ленинградской области, один человек погиб, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"Сегодня утром на 134-м километре федеральной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора произошло лобовое столкновение грузового (бензовоз) и легкового автомобилей. Движение транспорта на участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, погиб один человек. На месте находятся сотрудники МЧС и ГИБДД.
Упрдор "Северо-Запад" просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения. Также объезд возможен по региональной дороге 41А-004 Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга.
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ГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествияКировскГатчина
 
 
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