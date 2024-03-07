https://ria.ru/20240307/dtp-1931758099.html

В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой

В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 07.03.2024

В Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковушкой

Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение на трассе А-120 в районе посёлка Мга в Ленинградской области, один человек погиб, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:48

2024-03-07T15:48

2024-03-07T15:48

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

кировск

гатчина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем и перекрыл движение на трассе А-120 в районе посёлка Мга в Ленинградской области, один человек погиб, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "Сегодня утром на 134-м километре федеральной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора произошло лобовое столкновение грузового (бензовоз) и легкового автомобилей. Движение транспорта на участке полностью перекрыто", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погиб один человек. На месте находятся сотрудники МЧС и ГИБДД. Упрдор "Северо-Запад" просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения. Также объезд возможен по региональной дороге 41А-004 Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

ленинградская область

кировск

гатчина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия, кировск, гатчина