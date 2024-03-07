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Под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека - РИА Новости, 07.03.2024
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03:18 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/dtp-1931614979.html
Под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека
Под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека - РИА Новости, 07.03.2024
Под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека
Легковой автомобиль и два минивэна столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще пять пострадали, сообщили в региональном... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T03:18
2024-03-07T03:18
происшествия
авто
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль и два минивэна столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще пять пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 1.40 (0.40 мск) у села Тарумовка Петровского района. "Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" и двух автомашин Toyota Alphard. В результате ДТП водитель и два пассажира - девушка и мужчина - из автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте происшествия. Пять человек из автомашин Toyota были доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД выясняет все обстоятельства автоаварии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
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происшествия, авто, саратов, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратов, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
Под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека

ГИБДД: на трассе под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль и два минивэна столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще пять пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 1.40 (0.40 мск) у села Тарумовка Петровского района.
"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" и двух автомашин Toyota Alphard. В результате ДТП водитель и два пассажира - девушка и мужчина - из автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте происшествия. Пять человек из автомашин Toyota были доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
ГИБДД выясняет все обстоятельства автоаварии, добавили в ведомстве.
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