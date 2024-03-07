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Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее - РИА Новости, 07.03.2024
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14:00 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/dagestan-1930974534.html
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее - РИА Новости, 07.03.2024
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.
2024-03-07T14:00
2024-03-07T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
шамиль алиев
роскачество
вино
виноделие
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Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.
audio/mpeg
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — главный винодел Дербентской винодельческой компании ("Дербент-вино") Шамиль Алиев.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, шамиль алиев, роскачество, вино, виноделие, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Шамиль Алиев, Роскачество, Вино, Виноделие
Сомелье-фрилансер

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее

Сомелье-фрилансер
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Вчера, 14:00
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Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.
Эксперт эпизода — главный винодел Дербентской винодельческой компании ("Дербент-вино") Шамиль Алиев.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".
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Сомелье-фрилансерПодкастШамиль АлиевРоскачествоВиноВиноделие
 
 
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