https://ria.ru/20240307/dagestan-1930974534.html

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее - РИА Новости, 07.03.2024

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее

Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.

2024-03-07T14:00

2024-03-07T14:00

2024-03-07T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

шамиль алиев

роскачество

вино

виноделие

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Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию. audio/mpeg

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию. audio/mpeg

Эксперт эпизода — главный винодел Дербентской винодельческой компании ("Дербент-вино") Шамиль Алиев.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, шамиль алиев, роскачество, вино, виноделие, аудио