https://ria.ru/20240307/chempionat-1931802945.html

Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании

Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании - РИА Новости, 07.03.2024

Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании

Центральный университет, Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ и Тинькофф проведут для учеников 10-11 классов со всей России чемпионат кейсов по внедрению... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:40

2024-03-07T18:40

2024-03-07T18:40

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

тинькофф. кредитные системы

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Центральный университет, Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ и Тинькофф проведут для учеников 10-11 классов со всей России чемпионат кейсов по внедрению искусственного интеллекта в систему образования, сообщает Центральный университет. В рамках состязания школьники будут работать над созданием ИИ-продукта, который повысит эффективность образовательного процесса и качество взаимодействия между преподавателями и обучающимися. Решение, которое будет признано экспертным жюри лучшим, используют в реальном учебном процессе Центрального университета. В состав жюри входят представители крупного бизнеса, руководители Центрального университета и ВШМ СПбГУ: директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, директор по искусственному интеллекту в "Яков и Партнеры" Максим Болотских и другие. Кейс-чемпионат направлен на формирование будущей бизнес-элиты ИТ-отрасли — специалистов, которые создают успешные продукты в крупных компаниях и стартапах. Участники разовьют навыки, необходимые для карьеры в бизнес-ролях: способность быстро анализировать новую информацию, работать в команде, профессионально "упаковывать" идеи и презентовать их лицам, принимающим решения, отмечается в сообщении. Первые два этапа — квалификационный раунд и полуфинал — пройдут онлайн. В ходе отборочного тура участники смогут узнать об этапах развития ИИ, продемонстрировать навыки усвоения информации и критического мышления. Участники полуфинала пройдут онлайн-тренинг по дизайн-мышлению от команды Центрального университета и узнают, как формулируются и описываются идеи в реальном бизнесе. Затем они применят полученные знания на практике и опишут свои идеи по использованию искусственного интеллекта в образовании. Очный финал пройдет в штаб-квартире Тинькофф в Москве. Команды финалистов при поддержке менторов подготовят и презентуют детальную концепцию образовательного продукта на основе ИИ. Победители и призеры турнира получат грант для обучения в Центральном университете. Зарегистрироваться для участия в кейс-чемпионате можно до 14 марта 2024 года включительно. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20240307/zhenschina-investor-1931776901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, тинькофф. кредитные системы, россия