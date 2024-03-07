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Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании - РИА Новости, 07.03.2024
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18:40 07.03.2024
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Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании
Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании - РИА Новости, 07.03.2024
Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании
Центральный университет, Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ и Тинькофф проведут для учеников 10-11 классов со всей России чемпионат кейсов по внедрению... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:40
2024-03-07T18:40
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Центральный университет, Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ и Тинькофф проведут для учеников 10-11 классов со всей России чемпионат кейсов по внедрению искусственного интеллекта в систему образования, сообщает Центральный университет. В рамках состязания школьники будут работать над созданием ИИ-продукта, который повысит эффективность образовательного процесса и качество взаимодействия между преподавателями и обучающимися. Решение, которое будет признано экспертным жюри лучшим, используют в реальном учебном процессе Центрального университета. В состав жюри входят представители крупного бизнеса, руководители Центрального университета и ВШМ СПбГУ: директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, директор по искусственному интеллекту в "Яков и Партнеры" Максим Болотских и другие. Кейс-чемпионат направлен на формирование будущей бизнес-элиты ИТ-отрасли — специалистов, которые создают успешные продукты в крупных компаниях и стартапах. Участники разовьют навыки, необходимые для карьеры в бизнес-ролях: способность быстро анализировать новую информацию, работать в команде, профессионально "упаковывать" идеи и презентовать их лицам, принимающим решения, отмечается в сообщении. Первые два этапа — квалификационный раунд и полуфинал — пройдут онлайн. В ходе отборочного тура участники смогут узнать об этапах развития ИИ, продемонстрировать навыки усвоения информации и критического мышления. Участники полуфинала пройдут онлайн-тренинг по дизайн-мышлению от команды Центрального университета и узнают, как формулируются и описываются идеи в реальном бизнесе. Затем они применят полученные знания на практике и опишут свои идеи по использованию искусственного интеллекта в образовании. Очный финал пройдет в штаб-квартире Тинькофф в Москве. Команды финалистов при поддержке менторов подготовят и презентуют детальную концепцию образовательного продукта на основе ИИ. Победители и призеры турнира получат грант для обучения в Центральном университете. Зарегистрироваться для участия в кейс-чемпионате можно до 14 марта 2024 года включительно. Участие бесплатное.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, тинькофф. кредитные системы, россия
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия

Школьники смогут принять участие в кейс-чемпионате по ИИ в образовании

© iStock.com / :Carlos Barquero Perez Школьники за компьютером
Школьники за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© iStock.com / :Carlos Barquero Perez
Школьники за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Центральный университет, Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ и Тинькофф проведут для учеников 10-11 классов со всей России чемпионат кейсов по внедрению искусственного интеллекта в систему образования, сообщает Центральный университет.
В рамках состязания школьники будут работать над созданием ИИ-продукта, который повысит эффективность образовательного процесса и качество взаимодействия между преподавателями и обучающимися.
Решение, которое будет признано экспертным жюри лучшим, используют в реальном учебном процессе Центрального университета. В состав жюри входят представители крупного бизнеса, руководители Центрального университета и ВШМ СПбГУ: директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, директор по искусственному интеллекту в "Яков и Партнеры" Максим Болотских и другие.
Кейс-чемпионат направлен на формирование будущей бизнес-элиты ИТ-отрасли — специалистов, которые создают успешные продукты в крупных компаниях и стартапах. Участники разовьют навыки, необходимые для карьеры в бизнес-ролях: способность быстро анализировать новую информацию, работать в команде, профессионально "упаковывать" идеи и презентовать их лицам, принимающим решения, отмечается в сообщении.
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Первые два этапа — квалификационный раунд и полуфинал — пройдут онлайн. В ходе отборочного тура участники смогут узнать об этапах развития ИИ, продемонстрировать навыки усвоения информации и критического мышления. Участники полуфинала пройдут онлайн-тренинг по дизайн-мышлению от команды Центрального университета и узнают, как формулируются и описываются идеи в реальном бизнесе. Затем они применят полученные знания на практике и опишут свои идеи по использованию искусственного интеллекта в образовании. Очный финал пройдет в штаб-квартире Тинькофф в Москве. Команды финалистов при поддержке менторов подготовят и презентуют детальную концепцию образовательного продукта на основе ИИ.
Победители и призеры турнира получат грант для обучения в Центральном университете.
Зарегистрироваться для участия в кейс-чемпионате можно до 14 марта 2024 года включительно. Участие бесплатное.
 
Санкт-ПетербургСанкт-Петербургский государственный университетТинькофф. Кредитные СистемыРоссия
 
 
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