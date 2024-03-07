https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html
Увиденное под Авдеевкой шокировало чешского корреспондента
Увиденное под Авдеевкой шокировало чешского корреспондента - РИА Новости, 07.03.2024
Увиденное под Авдеевкой шокировало чешского корреспондента
Украинские войска находятся в тяжелом положении после потери контроля над Авдеевкой, рассказал корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак, который... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:18
2024-03-07T15:18
2024-03-07T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
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донецкая народная республика
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом положении после потери контроля над Авдеевкой, рассказал корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак, который вернулся из командировки в прифронтовые районы, побывав в десяти километрах от линии фронта."Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов. <…> Еще одна проблема — нехватка людей", — признал он.По словам журналиста, ему постоянно жаловались, насколько серьезной стала проблема с личным составом: растет число раненых и погибших, а также дезертиров.Среди жителей прифронтовых районов ощущается недовольство киевским режимом, добавил Новак. По его словам, украинцев возмущает несоответствие между тем, что они слышат от политиков, и тем, что видят собственными глазами. В пример журналист привел слова президента Владимира Зеленского о том, что за два года ВСУ потеряли только 31 тысячу человек."На фронте над этой цифрой смеются, говорят, что это неправда", — пояснил корреспондент.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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Увиденное под Авдеевкой шокировало чешского корреспондента
Корреспондент SZ: ВСУ находятся в тяжелом положении после потери Авдеевки