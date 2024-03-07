https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931670657.html

Родители мальчика из Авдеевки рассказали, почему ждали Россию

Родители мальчика из Авдеевки рассказали, почему ждали Россию - РИА Новости, 07.03.2024

Родители мальчика из Авдеевки рассказали, почему ждали Россию

Родители четырехлетнего Димы, вывезенного из недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, получили российские паспорта, их вручила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:07

2024-03-07T12:07

2024-03-07T13:30

специальная военная операция на украине

общество

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 7 мар - РИА Новости. Родители четырехлетнего Димы, вывезенного из недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, получили российские паспорта, их вручила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости. Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка приехала в ДНР, чтобы в том числе встретиться с Димой, который сейчас вместе с родителями живет в Ясиноватой. "Нужно как можно скорее постараться и ребятишек в садик отправить, решить и взрослые вопросы. Вот сейчас мы договорились, что и с работой будет помощь, но самое главное, что есть паспорт. Дальше нужно оформлять все формы поддержки, которые есть", - заявила Кузнецова, вручившая паспорта РФ молодым родителям. Как сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко, Дима сейчас единственный ребенок, которого вывезли из Авдеевки. Мама мальчика Полина рассказала, почему ее семья ждала Россию. "Заставляли (украинские власти) больше разговаривать на украинском. Я смотрела алфавит, который они предлагают учить - это ужас... Мы в русском языке учим: "А" - автобус или арбуз. В украинском алфавите "А" - что-то, связанное с "Азов"* и так далее. Поэтому мы не хотели, чтобы сын рос нациком", - сказала она. Авдеевка - северный пригород Донецка. Российские силы освободили ее 17 февраля. До этого украинские войска превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение российских паспортов родителям четырехлетнего Димы, вывезенного из Авдеевки Родители четырехлетнего Димы, вывезенного из недавно освобожденной Авдеевки в ДНР, получили российские паспорта, их вручила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости. Мама малыша Полина рассказала, почему ее семья ждала Россию. 2024-03-07T12:07 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авдеевка, россия, донецкая народная республика