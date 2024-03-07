https://ria.ru/20240307/armenia-1931824920.html
В Совфеде осудили решение Армении о выводе российских военных из страны
В Совфеде осудили решение Армении о выводе российских военных из страны - РИА Новости, 07.03.2024
В Совфеде осудили решение Армении о выводе российских военных из страны
Военнослужащие РФ на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряжённости, Еревану не следует даже помышлять о... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:23
2024-03-07T20:23
2024-03-07T20:23
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Военнослужащие РФ на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряжённости, Еревану не следует даже помышлять о выводе российских войск из страны, написал в своем Telegram-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Власти Армении намерены полностью контролировать погранпереход в аэропорту "Звартноц" своими силами, так они заявили. Ну, что же, это их решение, мы его обязаны уважать. Тем более, что оно явно продуманное", - отметил сенатор. По мнению Бондарева, это "первый крупный недружественный шаг". "Это фактически медленное и уверенное скатывание Армении к недружественности, отход от основ ОДКБ. И причина тут во влиянии западных эмиссаров, которые сулят (премьеру страны Николу) Пашиняну европейское светлое будущее, а также защиту от территориальных притязаний Азербайджана и Ирана", - подчеркнул законодатель. По словам сенатора, "это опасный путь, который чреват превращением Закавказья в регион напряжённости и перманентных конфликтов, чего российской стороне явно бы не хотелось". "Наши войска на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, поэтому "их вывод чреват эскалацией напряжённости", предупредил Бондарев. "Армянской стороне надо семь раз отмерить, один раз отрезать. Армянский народ должен также прямо и опосредованно воздействовать на своё правительстве, тем более что оно очень часто стало верить западным посулам, и не понимает, что это чревато потерей суверенитета Арменией. Это опасные политические игры, и ради собственного блага и стабильности, я бы не рекомендовал армянским властям даже помышлять о выводе российских войск из Армении", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html
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армения, россия, ереван, совет федерации рф, виктор бондарев, одкб, в мире
Армения, Россия, Ереван, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, ОДКБ, В мире
В Совфеде осудили решение Армении о выводе российских военных из страны
Сенатор Бондарев: вывод ВС РФ из Армении грозит эскалацией напряженности
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости.
Военнослужащие РФ на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряжённости, Еревану не следует даже помышлять о выводе российских войск из страны, написал в своем Telegram-канале
первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Власти Армении намерены полностью контролировать погранпереход в аэропорту "Звартноц" своими силами, так они заявили. Ну, что же, это их решение, мы его обязаны уважать. Тем более, что оно явно продуманное", - отметил сенатор.
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По мнению Бондарева, это "первый крупный недружественный шаг". "Это фактически медленное и уверенное скатывание Армении к недружественности, отход от основ ОДКБ
. И причина тут во влиянии западных эмиссаров, которые сулят (премьеру страны Николу) Пашиняну европейское светлое будущее, а также защиту от территориальных притязаний Азербайджана
и Ирана", - подчеркнул законодатель.
По словам сенатора, "это опасный путь, который чреват превращением Закавказья
в регион напряжённости и перманентных конфликтов, чего российской стороне явно бы не хотелось".
"Наши войска на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, поэтому "их вывод чреват эскалацией напряжённости", предупредил Бондарев.
"Армянской стороне надо семь раз отмерить, один раз отрезать. Армянский народ должен также прямо и опосредованно воздействовать на своё правительстве, тем более что оно очень часто стало верить западным посулам, и не понимает, что это чревато потерей суверенитета Арменией. Это опасные политические игры, и ради собственного блага и стабильности, я бы не рекомендовал армянским властям даже помышлять о выводе российских войск из Армении", - заключил сенатор.
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