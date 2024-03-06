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Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 06.03.2024 (обновлено: 15:48 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931490160.html
Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве
Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024
Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на продолжение военных действий, несмотря на тяжелые потери, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:24
2024-03-06T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
авдеевка
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на продолжение военных действий, несмотря на тяжелые потери, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Зеленский &lt;…&gt; зациклился, что ему надо воевать. Он считает, чем больше воевать, чем больше украинцев погибнет, чем домов больше разрушено, жертв больше, &lt;…&gt; больше будет раненых, инвалидов, тем это лучше. Непонятно, логика я не понимаю в чем тут", — отметил он.Эксперт напомнил, что глава киевского режима отказывается от прекращения огня и мирных переговоров. При этом сейчас фронт еле держится, а ВСУ пришлось сдать несколько территорий, включая Авдеевку."Получается, что фронт на грани прорыва. &lt;…&gt; Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, киев, украина, авдеевка, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Авдеевка, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве

Соскин: Зеленский продолжает воевать, несмотря на поражение за поражением

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на продолжение военных действий, несмотря на тяжелые потери, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
"Зеленский <…> зациклился, что ему надо воевать. Он считает, чем больше воевать, чем больше украинцев погибнет, чем домов больше разрушено, жертв больше, <…> больше будет раненых, инвалидов, тем это лучше. Непонятно, логика я не понимаю в чем тут", — отметил он.
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Эксперт напомнил, что глава киевского режима отказывается от прекращения огня и мирных переговоров. При этом сейчас фронт еле держится, а ВСУ пришлось сдать несколько территорий, включая Авдеевку.
"Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом", — резюмировал он.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаАвдеевкаВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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