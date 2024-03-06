https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931490160.html

Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве

Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024

Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала шок в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на продолжение военных действий, несмотря на тяжелые потери, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:24

2024-03-06T15:24

2024-03-06T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

авдеевка

владимир зеленский

леонид кучма

олег соскин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на продолжение военных действий, несмотря на тяжелые потери, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Зеленский <…> зациклился, что ему надо воевать. Он считает, чем больше воевать, чем больше украинцев погибнет, чем домов больше разрушено, жертв больше, <…> больше будет раненых, инвалидов, тем это лучше. Непонятно, логика я не понимаю в чем тут", — отметил он.Эксперт напомнил, что глава киевского режима отказывается от прекращения огня и мирных переговоров. При этом сейчас фронт еле держится, а ВСУ пришлось сдать несколько территорий, включая Авдеевку."Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931484556.html

киев

украина

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, авдеевка, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины