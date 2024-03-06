https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931357977.html

Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ

Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ

Супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:45

2024-03-06T06:45

2024-03-06T11:45

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сша

киев

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джо байден

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального Юлии, которая не пришла на похороны мужа в Москве, на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии. "Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение... Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", - говорится в сообщении издания. По данным источников, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной. "Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на источники. Как отмечает издание, представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, связано с проблемами в расписании. По данным ямальского управления ФСИН, Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу, 1 марта, его похоронили в Москве на Борисовском кладбище. К месту похорон тогда приехали иностранные послы. Корреспондент РИА Новости успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии. Юлия Навальная на похоронах мужа замечена не была. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html

https://ria.ru/20240121/zelenskaya-1922566457.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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в мире, сша, киев, владимир зеленский, джо байден