Рейтинг@Mail.ru
Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 06.03.2024 (обновлено: 11:45 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931357977.html
Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ
Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ
Супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:45
2024-03-06T11:45
в мире
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_4cd422a2e79675154f5bccdf81f8e4cb.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального Юлии, которая не пришла на похороны мужа в Москве, на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии. "Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение... Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", - говорится в сообщении издания. По данным источников, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной. "Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на источники. Как отмечает издание, представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, связано с проблемами в расписании. По данным ямальского управления ФСИН, Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу, 1 марта, его похоронили в Москве на Борисовском кладбище. К месту похорон тогда приехали иностранные послы. Корреспондент РИА Новости успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии. Юлия Навальная на похоронах мужа замечена не была. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html
https://ria.ru/20240121/zelenskaya-1922566457.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_1adc0280904411a53a76003971b135c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ

WP сообщила об отказе Зеленской и Навальной посетить выступление Байдена

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального Юлии, которая не пришла на похороны мужа в Москве, на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине
Вчера, 04:55
"Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение... Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной.
"Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на источники.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Жена наркомана": Зеленская вызвала ярость украинцев
21 января, 05:30
Как отмечает издание, представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, связано с проблемами в расписании.
По данным ямальского управления ФСИН, Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу, 1 марта, его похоронили в Москве на Борисовском кладбище. К месту похорон тогда приехали иностранные послы. Корреспондент РИА Новости успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии. Юлия Навальная на похоронах мужа замечена не была.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
 
В миреСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала