На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя

Восьмимиллионный гость форума "Россия" получил билеты на футбольный матч
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.