https://ria.ru/20240306/vystavka-1931494225.html

На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя

На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя - РИА Новости, 06.03.2024

На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя

Восьмимиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ подарили сертификат на футбольный матч, рассказали организаторы мероприятия. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:36

2024-03-06T15:36

2024-03-06T18:35

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

тюмень

россия

общество

москва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Восьмимиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ подарили сертификат на футбольный матч, рассказали организаторы мероприятия."Международная выставка-форум "Россия" приняла восьмимиллионного посетителя — им стал 14-летний Вадим Лейзер из города Тюмень. На выставку "Россия" победитель приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом", — говорится в сообщении.Уточняется, что мальчик получил сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта. Подарок подростку вручили легенды российского спорта Алексей Смертин и Павел Погребняк. Сам Вадим играет в футбол с четырех лет, выяснили на выставке.Организаторы мероприятия рассказали, что ​сертификат дает возможность посмотреть игру из VIP-ложи, он рассчитан на четырех человек. Кроме того, семье юбилейного посетителя организуют проезд до Москвы и трехдневное проживание.​"Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А выставка отмечает свой первый весенний миллион — и приз у нас тоже особенный, весенний. Становится тепло, хочется больше времени проводить на улице. Мы очень благодарны нашим футбольным легендам Алексею Смертину и Павлу Погребняку и, конечно же, Российскому футбольному союзу, которые дарят билеты на уникальный и долгожданный матч. Вадим и Роман насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди", — отметила генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.​В конце февраля на форуме поздравили семимиллионного посетителя Алексея Максимова из города Волжского Волгоградской области, который приехал на столичную ВДНХ с супругой Анастасией и двумя детьми. Семья получила в подарок тур по маршруту "Энергия Ладоги".Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода.

https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html

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выставка-форум "россия", тюмень, россия, общество, москва