Рейтинг@Mail.ru
На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:36 06.03.2024 (обновлено: 18:35 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vystavka-1931494225.html
На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя
На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя - РИА Новости, 06.03.2024
На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя
Восьмимиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ подарили сертификат на футбольный матч, рассказали организаторы мероприятия. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:36
2024-03-06T18:35
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
тюмень
россия
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931495429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31ee30743983397447317756bddba316.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Восьмимиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ подарили сертификат на футбольный матч, рассказали организаторы мероприятия."Международная выставка-форум "Россия" приняла восьмимиллионного посетителя — им стал 14-летний Вадим Лейзер из города Тюмень. На выставку "Россия" победитель приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом", — говорится в сообщении.Уточняется, что мальчик получил сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта. Подарок подростку вручили легенды российского спорта Алексей Смертин и Павел Погребняк. Сам Вадим играет в футбол с четырех лет, выяснили на выставке.Организаторы мероприятия рассказали, что ​сертификат дает возможность посмотреть игру из VIP-ложи, он рассчитан на четырех человек. Кроме того, семье юбилейного посетителя организуют проезд до Москвы и трехдневное проживание.​"Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А выставка отмечает свой первый весенний миллион — и приз у нас тоже особенный, весенний. Становится тепло, хочется больше времени проводить на улице. Мы очень благодарны нашим футбольным легендам Алексею Смертину и Павлу Погребняку и, конечно же, Российскому футбольному союзу, которые дарят билеты на уникальный и долгожданный матч. Вадим и Роман насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди", — отметила генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.​В конце февраля на форуме поздравили семимиллионного посетителя Алексея Максимова из города Волжского Волгоградской области, который приехал на столичную ВДНХ с супругой Анастасией и двумя детьми. Семья получила в подарок тур по маршруту "Энергия Ладоги".Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода.
https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html
тюмень
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931495429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1deb116f1a3c4217abdc760409c9be02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", тюмень, россия, общество, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Тюмень, Россия, Общество, Москва
На выставке "Россия" на ВДНХ поздравили восьмимиллионного посетителя

Восьмимиллионный гость форума "Россия" получил билеты на футбольный матч

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаграждение восьмимиллионного посетителя выставки "Россия"
Награждение восьмимиллионного посетителя выставки Россия - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Награждение восьмимиллионного посетителя выставки "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Восьмимиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ подарили сертификат на футбольный матч, рассказали организаторы мероприятия.
"Международная выставка-форум "Россия" приняла восьмимиллионного посетителя — им стал 14-летний Вадим Лейзер из города Тюмень. На выставку "Россия" победитель приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом", — говорится в сообщении.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Уточняется, что мальчик получил сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта. Подарок подростку вручили легенды российского спорта Алексей Смертин и Павел Погребняк. Сам Вадим играет в футбол с четырех лет, выяснили на выставке.
Организаторы мероприятия рассказали, что ​сертификат дает возможность посмотреть игру из VIP-ложи, он рассчитан на четырех человек. Кроме того, семье юбилейного посетителя организуют проезд до Москвы и трехдневное проживание.
​"Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А выставка отмечает свой первый весенний миллион — и приз у нас тоже особенный, весенний. Становится тепло, хочется больше времени проводить на улице. Мы очень благодарны нашим футбольным легендам Алексею Смертину и Павлу Погребняку и, конечно же, Российскому футбольному союзу, которые дарят билеты на уникальный и долгожданный матч. Вадим и Роман насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди", — отметила генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.​
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

Выступление Театра танца и костюма Эдегей

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

Открытый разговор о важном Есть такая профессия - Родину защищать

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

Торжественное открытие Дня детской цифровой безопасности

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

Премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на Международной выставке-форуме Россия

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

Свадьба в традициях Белгородской области, представленная театральным коллективом

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

Разговоры о важном с Яной Чуриковой, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

Солисты балета Большого театра Ани Туразашвили и Александр Волчков

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Артемьев на презентации Международного фестиваля кино о космосе Циолковский

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Посетитель в капсуле с роботом

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

Специальный показ фильма Русский реактор и встреча с автором Александром Залдастановым

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

Павильон №46 Энергия жизни

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
В конце февраля на форуме поздравили семимиллионного посетителя Алексея Максимова из города Волжского Волгоградской области, который приехал на столичную ВДНХ с супругой Анастасией и двумя детьми. Семья получила в подарок тур по маршруту "Энергия Ладоги".
Четвертого февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Проект "Молодежь России" запустят в этом году
4 марта, 13:10
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ТюменьРоссияОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала