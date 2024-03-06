https://ria.ru/20240306/vybory-1931505034.html

Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях

Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях - РИА Новости, 06.03.2024

Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях

Российским гражданам, которые находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах президента России... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:07

2024-03-06T16:07

2024-03-06T16:07

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

совет федерации рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

россия

эстония

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931436514_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_820b4be9edc1839c32199275a10a3bb0.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским гражданам, которые находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах президента России на приграничных территориях в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, сообщил ЦИК РФ. "Для наших граждан, которые по разным причинам находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах Президента России на приграничных территориях: в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ. В Калининградской области голосование пройдет в дни выборов на пяти избирательных пунктах, в Ленинградской области с 15 по 17 марта можно будет проголосовать на специально созданном избирательном участке. В Псковской области россияне, проживающие в Эстонии, Латвии и Белоруссии, также смогут проголосовать на одном из пяти пунктов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

россия

эстония

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, эстония, николай харитонов, латвия, в мире