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Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:07 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vybory-1931505034.html
Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях
Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях - РИА Новости, 06.03.2024
Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях
Российским гражданам, которые находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах президента России... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:07
2024-03-06T16:07
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
совет федерации рф
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
россия
эстония
николай харитонов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским гражданам, которые находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах президента России на приграничных территориях в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, сообщил ЦИК РФ. "Для наших граждан, которые по разным причинам находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах Президента России на приграничных территориях: в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ. В Калининградской области голосование пройдет в дни выборов на пяти избирательных пунктах, в Ленинградской области с 15 по 17 марта можно будет проголосовать на специально созданном избирательном участке. В Псковской области россияне, проживающие в Эстонии, Латвии и Белоруссии, также смогут проголосовать на одном из пяти пунктов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, эстония, николай харитонов, латвия, в мире
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Эстония, Николай Харитонов, Латвия, В мире
Россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях

ЦИК: россияне за рубежом смогут проголосовать на приграничных территориях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента России в Центральной избирательной комиссии
Символика предстоящих выборов президента России в Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Символика предстоящих выборов президента России в Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским гражданам, которые находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах президента России на приграничных территориях в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, сообщил ЦИК РФ.
"Для наших граждан, которые по разным причинам находятся сейчас в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, организована возможность голосования на выборах Президента России на приграничных территориях: в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В Калининградской области голосование пройдет в дни выборов на пяти избирательных пунктах, в Ленинградской области с 15 по 17 марта можно будет проголосовать на специально созданном избирательном участке. В Псковской области россияне, проживающие в Эстонии, Латвии и Белоруссии, также смогут проголосовать на одном из пяти пунктов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСовет Федерации РФВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)РоссияЭстонияНиколай ХаритоновЛатвияВ мире
 
 
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