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Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 06.03.2024
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах
Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:32
2024-03-06T05:32
2024-03-06T05:32
выборы президента россии — 2024
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леонид слуцкий (политик)
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совет федерации рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Южной группировки принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что участок для голосования развернут в специально подготовленном помещении на позициях соединения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах президента