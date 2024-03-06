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Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 06.03.2024
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05:32 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vybory-1931355848.html
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 06.03.2024
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах
Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:32
2024-03-06T05:32
выборы президента россии — 2024
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владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Южной группировки принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что участок для голосования развернут в специально подготовленном помещении на позициях соединения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах

Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах президента

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Южной группировки принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что участок для голосования развернут в специально подготовленном помещении на позициях соединения.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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