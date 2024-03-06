https://ria.ru/20240306/vybory-1931355848.html

Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах

Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 06.03.2024

Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах

Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T05:32

2024-03-06T05:32

2024-03-06T05:32

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Южной группировки принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что участок для голосования развернут в специально подготовленном помещении на позициях соединения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов