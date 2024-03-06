https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931596142.html

Путин провел встречу с главой Гагаузии

Путин провел встречу с главой Гагаузии - РИА Новости, 06.03.2024

Путин провел встречу с главой Гагаузии

Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:17

2024-03-06T22:17

2024-03-06T22:57

политика

гагаузия

сочи

молдавия

евгения гуцул

владимир путин

таможенный союз

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да. На полях форума", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Ранее в среду об этом также сообщила сама Гуцул. По ее словам, она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии."Я сообщила <...> о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране", — отметила политик.Путин, в свою очередь, пообещал оказать поддержку автономии и ее народу, добавила она.Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее уже состоялись встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие в ВФМ и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве.Ситуация в автономииВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.Накануне Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

гагаузия

сочи

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