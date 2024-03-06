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Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси

Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси - РИА Новости, 06.03.2024

Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси

Встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси была конструктивной, заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:45

2024-03-06T18:45

2024-03-06T18:50

политика

магатэ

владимир путин

россия

рафаэль гросси

дмитрий песков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси была конструктивной, заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин встретился с Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в сочинской резиденции в среду, беседа продолжалась около часа."Безусловно, (встреча- ред.) была конструктивной", - сказал Песков.

россия

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2024

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политика, магатэ, владимир путин, россия, рафаэль гросси, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"