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Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси
Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси - РИА Новости, 06.03.2024
Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси
Встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси была конструктивной, заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:45
2024-03-06T18:45
2024-03-06T18:50
политика
магатэ
владимир путин
россия
рафаэль гросси
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси была конструктивной, заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин встретился с Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в сочинской резиденции в среду, беседа продолжалась около часа."Безусловно, (встреча- ред.) была конструктивной", - сказал Песков.
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политика, магатэ, владимир путин, россия, рафаэль гросси, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Политика, МАГАТЭ, Владимир Путин, Россия, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Песков прокомментировал встречу Путина и Гросси
Песков назвал встречу Путина и главы МАГАТЭ Гросси конструктивной