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Ульянов прокомментировал визит Гросси в Россию
Ульянов прокомментировал визит Гросси в Россию - РИА Новости, 06.03.2024
Ульянов прокомментировал визит Гросси в Россию
Постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов назвал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию полезным и удачным. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:51
2024-03-06T23:51
2024-03-06T23:51
россия
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
магатэ
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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ВЕНА, 6 мар — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов назвал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию полезным и удачным. "Полезный и удачный визит господина Гросси в Россию", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии. Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции. Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.
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россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, магатэ, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), политика
Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Политика
Ульянов прокомментировал визит Гросси в Россию
Постпред РФ Ульянов назвал визит Гросси в страну полезным и удачным