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В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 06.03.2024 (обновлено: 17:33 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931534634.html
В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения
В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения - РИА Новости, 06.03.2024
В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения
Денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, заявила в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:30
2024-03-06T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктория сюмар
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, заявила в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). "И хотя этот вопрос (о строительстве фортификаций – ред.) неоднократно поднимал и президент Украины, и Совет национальной безопасности и обороны, фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться", - сказал она на видео, размещенном на странице "Европейской солидарности" в соцсети.По ее словам, отступление ВСУ из Авдеевки было катастрофическим. "Сейчас военных переводят в Часов Яр, где укрепления построены в 2015 году", - добавила Сюмар. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 марта, что российские военные не позволили бежавшим из авдеевского узла украинским боевикам закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, виктория сюмар, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктория Сюмар, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения

Депутат Рады: денег на фортификационные сооружения катастрофически не хватает

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта
Украинские солдаты недалеко от линии фронта - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, заявила в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
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"И хотя этот вопрос (о строительстве фортификаций – ред.) неоднократно поднимал и президент Украины, и Совет национальной безопасности и обороны, фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться", - сказал она на видео, размещенном на странице "Европейской солидарности" в соцсети.
По ее словам, отступление ВСУ из Авдеевки было катастрофическим. "Сейчас военных переводят в Часов Яр, где укрепления построены в 2015 году", - добавила Сюмар.
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Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 марта, что российские военные не позволили бежавшим из авдеевского узла украинским боевикам закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктория СюмарВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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