https://ria.ru/20240306/ukraina-1931534634.html

В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения

В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения - РИА Новости, 06.03.2024

В Раде посетовали на нехватку денег на фортификационные сооружения

Денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, заявила в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:30

2024-03-06T17:30

2024-03-06T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктория сюмар

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, заявила в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). "И хотя этот вопрос (о строительстве фортификаций – ред.) неоднократно поднимал и президент Украины, и Совет национальной безопасности и обороны, фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться", - сказал она на видео, размещенном на странице "Европейской солидарности" в соцсети.По ее словам, отступление ВСУ из Авдеевки было катастрофическим. "Сейчас военных переводят в Часов Яр, где укрепления построены в 2015 году", - добавила Сюмар. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 марта, что российские военные не позволили бежавшим из авдеевского узла украинским боевикам закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктория сюмар, вооруженные силы украины, верховная рада украины