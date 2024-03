https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса

"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса - РИА Новости, 06.03.2024

"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса

Украинская армия отступает. И дело не только в нехватке людей и оружия, отмечают западные СМИ. Есть и еще одна важная причина. Какая именно — в материале РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:02

специальная военная операция на украине

киев

авдеевка

россия

рустем умеров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Украинская армия отступает. И дело не только в нехватке людей и оружия, отмечают западные СМИ. Есть и еще одна важная причина. Какая именно — в материале РИА Новости."Темпы скудны"В New York Times проанализировали снимки коммерческой спутниковой компании Planet Labs и ужаснулись. Укрепления ВСУ к западу от Авдеевки представляют собой "разреженные, рудиментарные траншеи". Эти оборонительные линии "удивительно слабые". "Не хватает сооружений, способных замедлить российские танки и защитить основные дороги", отмечают в издании.Авторы статьи недоумевают: Киев имел достаточно времени, чтобы как следует окопаться, ведь бои за Авдеевку продолжались не один месяц. Но этого не произошло. В результате российские войска за несколько дней преодолели порядка шести километров, взяв под контроль несколько населенных пунктов. По оценке британской разведки, это "небольшое, но необычайно быстрое продвижение по сравнению с предыдущими наступательными операциями".Украинские военные блогеры признают проблему. "Критические потери наших войск на фронте и захват нашей земли русскими в значительной степени обусловлены отсутствием подготовленных линий обороны", — отмечает бывший советник министра обороны Юрий Бутусов.В своем сообщении в соцсетях он напомнил: Зеленский еще 1 декабря приказал строить укрепления. Но практически ничего так и не сделали."На данный момент на большей части объектов <...> даже не начали инженерные работы, а там, где начали, все только на зачаточном уровне. Не завершено ни одного объекта", — жалуется Бутусов.По его мнению, министр обороны Рустем Умеров не просит на строительство деньги, потому что боится конфликта с Банковой. Вся нынешняя оборона — это "то, что успела выкопать пехота своими лопатами". В итоге ВСУ несут "безумные потери" от обстрелов."Были шокированы"Провал украинских инженерных войск особенно очевиден на фоне мощной российской обороны, которая сорвала наступление ВСУ летом 2023-го."В то время как Россия с октября 2022-го вдоль всей линии фронта строит качественные укрепления, Украина, защищаясь от врага, превосходящего в численности и вооружении, не делает вообще ничего", — возмущается Бутусов.В New York Times приводят в пример спутниковые снимки российских оборонительных сооружений у села Вербовое в Запорожской области."Все начинается с полосы, достаточно широкой, чтобы заманить в ловушку наступающие танки и бронетехнику, затем следует сеть бетонных препятствий, известных как "зубы дракона", и, наконец, позиции пехоты", — говорится в статье.Еще летом в The Wall Street Journal отмечали, как ВСУ "были шокированы" мощью российских фортификаций. "Там не менее трех оборонительных рубежей. Окопы вырыли тракторами и укрепили бетоном. Подготовили укрытия для танков и другой техники", — перечисляли авторы публикации.Не все так однозначноПо мнению некоторых аналитиков, значение защитных сооружений в событиях лета 2023-го переоценено. "Вопреки распространенному мнению, пресловутая "линия Суровикина" практически не сыграла роли в отражении наступления на юге — до нее в большинстве случаев украинцы попросту не дошли, за исключением одного участка юго-восточнее Работино", — пишет директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.Провал операций с использованием "бронированного кулака" — результат так называемой проницаемости поля боя. Современные разведывательные и ударные средства позволяют поражать технику и пехоту врага еще до того, как они приблизятся к траншеям.Тем не менее недооценивать укрепления на фронте нельзя. Это залог выживания личного состава. Так, российским бойцам удалось практически свести на нет эффективность кассетных боеприпасов."Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает", — говорил РИА Новости один из военнослужащих."Укрепления нужны только им"Нежелание строить надежные укрытия, по мнению самих украинских военных и волонтеров, — еще одно свидетельство того, что руководство страны не ценит жизнь сограждан."Верховный главнокомандующий Зеленский, его подчиненные министры и генералы рассказывают, как они берегут солдат, а на самом деле приоритетная и важная для сохранения воинов работа не делается", — констатирует Бутусов.Нижние чины украинской армии не раз публично сетовали на то, что офицеры не несут никакой ответственности за гибель подчиненных. Более того, именно большие потери зачастую становятся мерилом "эффективности" командира подразделения."У нас комбригов снимают не за то, что положили личный состав, а за [украденную] гуманитарку. Поэтому строительство укреплений нужно лишь тем, кто в них воюет. Это только их хлопоты", — отметили в комментариях под публикацией Бутусова.А новобранцев продолжают отлавливать на улицах украинских городов. В The Washington Post указывают: истощение сил и неспособность набрать пополнение ввергло администрацию Зеленского в состояние "стратегического кризиса". План дальнейших действий не просматривается, что осложняет получение помощи от Запада.Таким образом, Киев угодил в замкнутый круг: провал мобилизации оборачивается задержками в поставках оружия. В результате ВСУ отступают и несут еще большие потери, возместить которые нечем.

https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html

киев

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, авдеевка, россия, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины