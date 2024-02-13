https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html
"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ
"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ
Нехватка людей и боеприпасов, низкий моральный дух, неудачи на фронте — в таком состоянии ВСУ достались новому главкому Александру Сырскому. Сможет ли он что-то РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:00
2024-02-13T08:00
2024-02-13T10:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Нехватка людей и боеприпасов, низкий моральный дух, неудачи на фронте — в таком состоянии ВСУ достались новому главкому Александру Сырскому. Сможет ли он что-то изменить, неясно. Ведь проблемы носят системный характер и выходят далеко за рамки компетенции армейских командиров. По крайней мере, так считают сами украинские военные."Полный шок""Я был вчера в Авдеевке. Для меня это был полный шок. На передовой много истощенных и утомленных людей. Им говорят: "Знаете, вас не на кого менять". Нет подготовленных резервов. Нет свежих людей. Недостача молодых, здоровых, спортивных мужчин. В окопы идут возрастные", — жаловался в одном из недавних эфиров бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.О нехватке бойцов пишут и западные СМИ. Испанское издание El Mundo приводит слова офицера ВСУ с позывным Сайгон, который находится в районе Орехова Запорожской области: "У нас нет людей. В моей роте 50 человек. А должно быть больше сотни".Собеседник The Washington Post, неназванный командир батальона механизированной бригады, утверждает, что в его подразделении осталось всего 40 бойцов, хотя по штату полагается более 200. Другой офицер отмечает: укомплектованность боевых соединений на 35 процентов типична для ВСУ.При этом даже своих немногочисленных солдат украинские командиры не берегут."Придут новые, тебя забудут"Один из бойцов, Жасулан Дусембин, рассказал, что во время боев в Серебрянском лесничестве подразделения теробороны за день потеряли около сотни человек. В его роте из 30 уцелели 11.Однако офицеры не переживали о потерях. "Какая разница? Придут новые мобики". Я слышал эту фразу не раз, — подчеркнул солдат. — Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: "Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и все забудется".Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что украинских солдат не только бросают в "мясные штурмы" — атаки без артиллерийской подготовки и разведки, — но и заставляют держать "мясные обороны" при многократном превосходстве российских сил."Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить", — добавляет он.Одесский политический активист Михаил Кузаконь, ныне — старший сержант ВСУ, подтвердил, что в войсках процветает "жуковщина" — так он называет боевые действия без оглядки на потери. И за это никого не наказывают: ни одного из офицеров даже не понизили в звании за провальные операции."Командиры должны нести ответственность за жизнь солдат, — отметил старший сержант в интервью политологу Юрию Романенко. — Нужно оценивать, насколько правильно они просчитали ситуацию, обеспечили снабжение бойцов соответствующим вооружением, силами и средствами. Если это не сделали, кто виноват?"А вот в российской армии командиров снимают с должностей за просчеты, указал он."Россияне быстро учатся"Западные аналитики уверяли, что тактика ВСУ близка к натовской концепции mission command (управление задачами), предполагающей инициативу младшего командного состава и рядовых бойцов, применение малых мобильных групп, действующих по своему усмотрению в рамках общей задачи.Для советской и постсоветской армии более характерна detailed command (детализированное управление): строгая вертикаль, согласование каждого шага с вышестоящим руководством, операции с использованием крупных соединений. Якобы более гибкая западная концепция обеспечивала ВСУ успехи на поле боя.Оказалось, что не все так просто. В первые дни СВО в ВСУ действительно пришли высокомотивированные инициативные люди зачастую с полезным в военном деле образованием. Бывшие предприниматели, инженеры, айтишники наладили поставки в войска беспилотных систем — разведывательных и ударных. Но в России тоже занялись беспилотниками. "Они очень быстро учатся, — признал Кузаконь. — Их жесткая вертикаль эффективнее, чем наша сумасшедшая бюрократия. Видя приоритетные направления, они могут четко отдать необходимые распоряжения и направить усилия в нужную сторону".В то же время пресловутым украинским "инженерам и айтишникам" в форме зачастую приходится подчиняться некомпетентным командирам старой школы, ничего не смыслящим в высоких технологиях и не желающим в это вникать. В штабах же ситуация еще хуже, считает старший сержант."Многих военных бюрократов устраивает бесконечная война, — подчеркивает он. — У них никогда не было столько власти и ресурсов"."Язык бравады"На фоне неудач на фронте среди бойцов ВСУ усиливается недоверие к военно-политическому руководству страны. Раздражает информационная политика Зеленского. Офис президента объединил вещание основных телеканалов в так называемый телемарафон, где сообщают о ходе боевых действий. Военные констатируют: с телеэкранов откровенно врут. Так, собеседник El Mundo сравнил это с мыльной оперой. "Из-за того, что всей стране рассказывают, как мы побеждаем, никто не хочет идти на фронт", — сетует Сайгон.Как военных, так и гражданских возмущают случаи вопиющей социальной несправедливости, которая достигает апогея при мобилизации. По словам Кузаконя, обеспеченных людей почти не призывают: отдуваться приходится простому народу. "Представителей серьезного бизнеса, детей чиновников на передовой вы не найдете", — говорит старший сержант.В ВСУ уже появились подразделения, набранные из пойманных на улице. "Командиры, глядя на них, понимают: эти люди не будут воевать", — добавляет он.По мнению военного, мобилизация "полностью провалена с цивилизационной точки зрения". И смена командования ВСУ вряд ли что-то изменит.
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авдеевка, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Нехватка людей и боеприпасов, низкий моральный дух, неудачи на фронте — в таком состоянии ВСУ достались новому главкому Александру Сырскому. Сможет ли он что-то изменить, неясно. Ведь проблемы носят системный характер и выходят далеко за рамки компетенции армейских командиров. По крайней мере, так считают сами украинские военные.
"Я был вчера в Авдеевке. Для меня это был полный шок. На передовой много истощенных и утомленных людей. Им говорят: "Знаете, вас не на кого менять". Нет подготовленных резервов. Нет свежих людей. Недостача молодых, здоровых, спортивных мужчин. В окопы идут возрастные", — жаловался в одном из недавних эфиров бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
О нехватке бойцов пишут и западные СМИ. Испанское издание El Mundo
приводит слова офицера ВСУ с позывным Сайгон, который находится в районе Орехова Запорожской области: "У нас нет людей. В моей роте 50 человек. А должно быть больше сотни".
Собеседник The Washington Post,
неназванный командир батальона механизированной бригады, утверждает, что в его подразделении осталось всего 40 бойцов, хотя по штату полагается более 200. Другой офицер отмечает: укомплектованность боевых соединений на 35 процентов типична для ВСУ.
При этом даже своих немногочисленных солдат украинские командиры не берегут.
"Придут новые, тебя забудут"
Один из бойцов, Жасулан Дусембин, рассказал, что во время боев в Серебрянском лесничестве подразделения теробороны за день потеряли около сотни человек. В его роте из 30 уцелели 11.
Однако офицеры не переживали о потерях. "Какая разница? Придут новые мобики". Я слышал эту фразу не раз, — подчеркнул солдат. — Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: "Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и все забудется".
Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит
, что украинских солдат не только бросают в "мясные штурмы" — атаки без артиллерийской подготовки и разведки, — но и заставляют держать "мясные обороны" при многократном превосходстве российских сил.
"Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить", — добавляет он.
Одесский политический активист Михаил Кузаконь, ныне — старший сержант ВСУ, подтвердил, что в войсках процветает "жуковщина" — так он называет боевые действия без оглядки на потери. И за это никого не наказывают: ни одного из офицеров даже не понизили в звании за провальные операции.
"Командиры должны нести ответственность за жизнь солдат, — отметил старший сержант в интервью политологу Юрию Романенко. — Нужно оценивать, насколько правильно они просчитали ситуацию, обеспечили снабжение бойцов соответствующим вооружением, силами и средствами. Если это не сделали, кто виноват?"
А вот в российской армии командиров снимают с должностей за просчеты, указал он.
Западные аналитики уверяли, что тактика ВСУ близка к натовской концепции mission command (управление задачами), предполагающей инициативу младшего командного состава и рядовых бойцов, применение малых мобильных групп, действующих по своему усмотрению в рамках общей задачи.
Для советской и постсоветской армии более характерна detailed command (детализированное управление): строгая вертикаль, согласование каждого шага с вышестоящим руководством, операции с использованием крупных соединений. Якобы более гибкая западная концепция обеспечивала ВСУ успехи на поле боя.
Оказалось, что не все так просто. В первые дни СВО в ВСУ действительно пришли высокомотивированные инициативные люди зачастую с полезным в военном деле образованием. Бывшие предприниматели, инженеры, айтишники наладили поставки в войска беспилотных систем — разведывательных и ударных.
Но в России тоже занялись беспилотниками. "Они очень быстро учатся, — признал Кузаконь. — Их жесткая вертикаль эффективнее, чем наша сумасшедшая бюрократия. Видя приоритетные направления, они могут четко отдать необходимые распоряжения и направить усилия в нужную сторону".
В то же время пресловутым украинским "инженерам и айтишникам" в форме зачастую приходится подчиняться некомпетентным командирам старой школы, ничего не смыслящим в высоких технологиях и не желающим в это вникать. В штабах же ситуация еще хуже, считает старший сержант.
"Многих военных бюрократов устраивает бесконечная война, — подчеркивает он. — У них никогда не было столько власти и ресурсов".
На фоне неудач на фронте среди бойцов ВСУ усиливается недоверие к военно-политическому руководству страны. Раздражает информационная политика Зеленского. Офис президента объединил вещание основных телеканалов в так называемый телемарафон, где сообщают о ходе боевых действий. Военные констатируют: с телеэкранов откровенно врут. Так, собеседник El Mundo
сравнил это с мыльной оперой. "Из-за того, что всей стране рассказывают, как мы побеждаем, никто не хочет идти на фронт", — сетует Сайгон.
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
Как военных, так и гражданских возмущают случаи вопиющей социальной несправедливости, которая достигает апогея при мобилизации. По словам Кузаконя, обеспеченных людей почти не призывают: отдуваться приходится простому народу. "Представителей серьезного бизнеса, детей чиновников на передовой вы не найдете", — говорит старший сержант.
В ВСУ уже появились подразделения, набранные из пойманных на улице. "Командиры, глядя на них, понимают: эти люди не будут воевать", — добавляет он.
По мнению военного, мобилизация "полностью провалена с цивилизационной точки зрения". И смена командования
ВСУ вряд ли что-то изменит.