https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html

"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ

"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

"У офицеров есть план по убитым". Украинские военные раскрыли правду о ВСУ

Нехватка людей и боеприпасов, низкий моральный дух, неудачи на фронте — в таком состоянии ВСУ достались новому главкому Александру Сырскому. Сможет ли он что-то РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:00

2024-02-13T10:58

специальная военная операция на украине

авдеевка

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Нехватка людей и боеприпасов, низкий моральный дух, неудачи на фронте — в таком состоянии ВСУ достались новому главкому Александру Сырскому. Сможет ли он что-то изменить, неясно. Ведь проблемы носят системный характер и выходят далеко за рамки компетенции армейских командиров. По крайней мере, так считают сами украинские военные."Полный шок""Я был вчера в Авдеевке. Для меня это был полный шок. На передовой много истощенных и утомленных людей. Им говорят: "Знаете, вас не на кого менять". Нет подготовленных резервов. Нет свежих людей. Недостача молодых, здоровых, спортивных мужчин. В окопы идут возрастные", — жаловался в одном из недавних эфиров бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.О нехватке бойцов пишут и западные СМИ. Испанское издание El Mundo приводит слова офицера ВСУ с позывным Сайгон, который находится в районе Орехова Запорожской области: "У нас нет людей. В моей роте 50 человек. А должно быть больше сотни".Собеседник The Washington Post, неназванный командир батальона механизированной бригады, утверждает, что в его подразделении осталось всего 40 бойцов, хотя по штату полагается более 200. Другой офицер отмечает: укомплектованность боевых соединений на 35 процентов типична для ВСУ.При этом даже своих немногочисленных солдат украинские командиры не берегут."Придут новые, тебя забудут"Один из бойцов, Жасулан Дусембин, рассказал, что во время боев в Серебрянском лесничестве подразделения теробороны за день потеряли около сотни человек. В его роте из 30 уцелели 11.Однако офицеры не переживали о потерях. "Какая разница? Придут новые мобики". Я слышал эту фразу не раз, — подчеркнул солдат. — Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: "Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и все забудется".Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что украинских солдат не только бросают в "мясные штурмы" — атаки без артиллерийской подготовки и разведки, — но и заставляют держать "мясные обороны" при многократном превосходстве российских сил."Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить", — добавляет он.Одесский политический активист Михаил Кузаконь, ныне — старший сержант ВСУ, подтвердил, что в войсках процветает "жуковщина" — так он называет боевые действия без оглядки на потери. И за это никого не наказывают: ни одного из офицеров даже не понизили в звании за провальные операции."Командиры должны нести ответственность за жизнь солдат, — отметил старший сержант в интервью политологу Юрию Романенко. — Нужно оценивать, насколько правильно они просчитали ситуацию, обеспечили снабжение бойцов соответствующим вооружением, силами и средствами. Если это не сделали, кто виноват?"А вот в российской армии командиров снимают с должностей за просчеты, указал он."Россияне быстро учатся"Западные аналитики уверяли, что тактика ВСУ близка к натовской концепции mission command (управление задачами), предполагающей инициативу младшего командного состава и рядовых бойцов, применение малых мобильных групп, действующих по своему усмотрению в рамках общей задачи.Для советской и постсоветской армии более характерна detailed command (детализированное управление): строгая вертикаль, согласование каждого шага с вышестоящим руководством, операции с использованием крупных соединений. Якобы более гибкая западная концепция обеспечивала ВСУ успехи на поле боя.Оказалось, что не все так просто. В первые дни СВО в ВСУ действительно пришли высокомотивированные инициативные люди зачастую с полезным в военном деле образованием. Бывшие предприниматели, инженеры, айтишники наладили поставки в войска беспилотных систем — разведывательных и ударных. Но в России тоже занялись беспилотниками. "Они очень быстро учатся, — признал Кузаконь. — Их жесткая вертикаль эффективнее, чем наша сумасшедшая бюрократия. Видя приоритетные направления, они могут четко отдать необходимые распоряжения и направить усилия в нужную сторону".В то же время пресловутым украинским "инженерам и айтишникам" в форме зачастую приходится подчиняться некомпетентным командирам старой школы, ничего не смыслящим в высоких технологиях и не желающим в это вникать. В штабах же ситуация еще хуже, считает старший сержант."Многих военных бюрократов устраивает бесконечная война, — подчеркивает он. — У них никогда не было столько власти и ресурсов"."Язык бравады"На фоне неудач на фронте среди бойцов ВСУ усиливается недоверие к военно-политическому руководству страны. Раздражает информационная политика Зеленского. Офис президента объединил вещание основных телеканалов в так называемый телемарафон, где сообщают о ходе боевых действий. Военные констатируют: с телеэкранов откровенно врут. Так, собеседник El Mundo сравнил это с мыльной оперой. "Из-за того, что всей стране рассказывают, как мы побеждаем, никто не хочет идти на фронт", — сетует Сайгон.Как военных, так и гражданских возмущают случаи вопиющей социальной несправедливости, которая достигает апогея при мобилизации. По словам Кузаконя, обеспеченных людей почти не призывают: отдуваться приходится простому народу. "Представителей серьезного бизнеса, детей чиновников на передовой вы не найдете", — говорит старший сержант.В ВСУ уже появились подразделения, набранные из пойманных на улице. "Командиры, глядя на них, понимают: эти люди не будут воевать", — добавляет он.По мнению военного, мобилизация "полностью провалена с цивилизационной точки зрения". И смена командования ВСУ вряд ли что-то изменит.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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авдеевка, украина, запорожская область, вооруженные силы украины