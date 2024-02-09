https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного

"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него — уроженец Владимирской области с сомнительной... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:00

2024-02-09T08:00

2024-02-09T08:05

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валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

государственный департамент сша

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него — уроженец Владимирской области с сомнительной репутацией в армии. С чем связана кадровая перестановка и каких изменений ждать на фронте — в материале РИА Новости.Генерал-колумнистСлухи об увольнении Залужного ходили давно. Говорили, что Зеленский боится конкуренции — главком популярен в войсках и в обществе в целом. По соцопросам, украинцы доверяют ему больше, чем президенту.Многие видели в нем следующего главу государства. О политических амбициях он не заявлял, но активно выступал в СМИ — главным образом в западных. Комментировал ход боевых действий, рассказывал о планах, просил оружие. Сделал несколько скандальных заявлений. То рассыпался в комплиментах в адрес своего визави, начальника российского Генштаба Валерия Герасимова (чем вызывал недоумение у националистов), то выражал намерение наносить удары вглубь территории России, чтобы мирные жители “почувствовали войну” (хотя на Западе это не приветствовали).Порой слова расходились с делом. Сравнивал наступление без поддержки авиации с атаками первобытных воинов, вооруженных луком и стрелами, а затем, не дождавшись поставок F-16, бросал войска в самоубийственные штурмы.После провала контрнаступления пошли разговоры о конфликте между Зеленским и Залужным. Главком опубликовал сенсационную колонку в The Economist. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик. Наступление любой из сторон фактически невозможно, поскольку чревато огромными потерями с мизерным результатом. В то же время, писал он, у ВСУ нет другого варианта, кроме как идти вперед. Сквозь строки сквозило недовольство политическим руководством, которое ставит нереалистичные задачи, а само при этом не в состоянии провести нормальную мобилизацию."Героически отступаем"Словесные излияния военачальника, судя по всему, вызвали гнев в офисе президента. Зеленский публично раскритиковал тезисы генерала, а его сторонница в Верховной раде Марьяна Безуглая устроила настоящую медийную атаку на Залужного. Обвиняла его в отсутствии “плана ведения войны” и чрезмерном увлечении соцсетями.В декабре “Украинская правда” со ссылкой на источники так описывала атмосферу на встречах военно-политического руководства страны: "Зеленский на ставках теперь едко спрашивает: "Что, мы героически наступаем — отошли на 200 метров?", а Валера (Залужный. — Прим. ред.) гневно молчит". Информатор издания утверждал: у президента два вида ВСУ — "хорошие", командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это, понятно, мешает главкому и “демотивировует” его. И тот спешил жаловаться на Зеленского западным партнерам. О чем, конечно, тут же узнавали в офисе президента.Тридцатого января в нескольких украинских телеграм-каналах появились сообщения об отставке Залужного. Официальные ресурсы быстро — хотя и крайне неуклюже — это опровергли. По данным анонимных источников, Зеленский действительно хотел уволить генерала, но из-за утечек передумал — возможно, испугавшись негативной реакции. По сведениям СМИ, Госдеп США выразил недовольство. Официальный Вашингтон подчеркивает, что перестановки в ВСУ — внутреннее дело Украины.Как бы то ни было, вечером 8 февраля отставка состоялась. Зеленский опубликовал совместное фото с улыбающимся Залужным и поблагодарил его “за два года защиты Украины”.Затем последовало уточнение: главком уходит вместе с командой. “Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и ставке”, — объяснил Зеленский, тем самым косвенно признав разногласия. Посетовал, что “чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение”.Задачи нового главкома обнародовал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Среди них — пересмотреть тактику, которая “не обеспечила должного результата”; “не допустить стагнации на линии фронта”, найти “функциональные и высокотехнологичные решения”, чтобы “удержать и развить инициативу”. А также — запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии."Сто процентов его не поддерживают"Главнокомандующим назначили 58-летнего Александра Сырского. Уроженец села Новинки Киржачского района Владимирской области. Родители и родной брат по-прежнему живут в России. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В украинских соцсетях уже возмущаются: "Нам не нужен российский генерал!”Сырского считали фаворитом Зеленского еще с 2022-го. Ему приписывают основные успехи ВСУ: оборону под Киевом и наступление в Харьковской области. Якобы это был хитроумный план командующего сухопутными силами, причем ему пришлось отстаивать свою точку зрения перед руководством.Но именно Сырский командовал войсками, попавшими в Дебальцевский котел в 2015-м, а также отвечал за оборону Бахмута, оставленного ВСУ, несмотря на чудовищные потери.Репутация в армии у Сырского, мягко говоря, неоднозначная. Некоторые украинские солдаты прямо называют генерала "мясником", указывает The Washington Post. "Я знаю только то, что слышал от своих подчиненных, — приводит издание слова высокопоставленного военного чиновника. — Сто процентов из них не уважают его, потому что он не заботится о жизни солдат".Однако есть и положительные мнения. Так, по мнению замминистра обороны США Селест Уолландер, Сырский "успешный командир". "Мы будем эффективно работать с ним, у нас уже есть опыт", — процитировали ее в Reuters.Большинство экспертов видят в кадровой перестановке политический шаг. На боевые действия это, скорее всего, не повлияет. По крайней мере в ближайшее время. Сырский принимает армию не в лучшем состоянии: ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава. Специалисты отмечают падение морального духа. И увольнение популярного генерала вряд ли улучшит ситуацию.Что касается теперь уже бывшего главкома ВСУ, то его будущее неясно. Зеленский предложил ему “остаться в команде” — правда, не пояснил, что это значит. Как бы то ни было, лишившись должности, Залужный сможет при желании активнее проявить себя на политическом фронте. И тут многое зависит от того, чего добьется — или не добьется — его сменщик.

https://ria.ru/20240208/perestanovki-1926278500.html

https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926273572.html

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926263023.html

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россия, сша, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, государственный департамент сша, f-16