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Потеряет власть. В Киеве сообщили о "бунте" против Зеленского
Потеряет власть. В Киеве сообщили о "бунте" против Зеленского - РИА Новости, 27.01.2024
Потеряет власть. В Киеве сообщили о "бунте" против Зеленского
На Украине разгорелся парламентский кризис, который может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского, сообщил директор Украинского института... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T07:01
2024-01-27T07:01
2024-01-27T12:26
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Украине разгорелся парламентский кризис, который может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге. "Ситуация с изгнанием (депутата Марьяны. — Прим. ред.) Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство "за Залужного", — отметил эксперт.По словам Бортника, сильная личная власть Зеленского основывалась в первую очередь на доминировании президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде. Однако внутренние конфликты в правящем большинстве приведут к формированию новой коалиции и перераспределению власти в парламенте, уверен аналитик.Потеря парламентского большинства превратит Зеленского в "хромую утку". Бортник отметил, что президенту придется добиваться согласия Рады даже для назначения министров."Президента Украины в любом случае впереди ждут сложные времена", — предупредил эксперт.В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.Парламентарий уже давно заочно конфликтует с главкомом. Так, ранее она заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана по продолжению боевых действий и провал контрнаступления. По ее мнению, такое руководство должно уйти.В пятницу лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о приближении "кризиса в парламенте". По словам политика, уже семнадцать депутатов его партии отказались от своих мандатов. Парламентариям будет очень сложно собирать необходимый кворум в 226 человек, предупредил Арахамия.
https://ria.ru/20240126/intrigi-1923552120.html
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан бортник, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Верховная Рада Украины
Потеряет власть. В Киеве сообщили о "бунте" против Зеленского
Политолог Бортник считает, что в Раде зреет бунт против Зеленского
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
На Украине разгорелся парламентский кризис, который может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге
.
"Ситуация с изгнанием (депутата Марьяны. — Прим. ред.) Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство "за Залужного", — отметил эксперт.
"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского
По словам Бортника, сильная личная власть Зеленского основывалась в первую очередь на доминировании президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде
. Однако внутренние конфликты в правящем большинстве приведут к формированию новой коалиции и перераспределению власти в парламенте, уверен аналитик.
Потеря парламентского большинства превратит Зеленского в "хромую утку". Бортник отметил, что президенту придется добиваться согласия Рады даже для назначения министров.
«
"Президента Украины в любом случае впереди ждут сложные времена", — предупредил эксперт.
В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.
Парламентарий уже давно заочно конфликтует с главкомом. Так, ранее она заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана по продолжению боевых действий и провал контрнаступления. По ее мнению, такое руководство должно уйти.
В пятницу лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
заявил о приближении "кризиса в парламенте". По словам политика, уже семнадцать депутатов его партии отказались от своих мандатов. Парламентариям будет очень сложно собирать необходимый кворум в 226 человек, предупредил Арахамия.
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