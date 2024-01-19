Рейтинг@Mail.ru
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.01.2024 (обновлено: 13:04 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ
С июля Запад поставляет Украине кассетные боеприпасы. Хотя это оружие многие спонсоры Киева официально признают запрещенным, на него возлагали большие надежды... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:00
2024-01-19T13:04
специальная военная операция на украине
сша
украина
вооруженные силы украины
нато
human rights watch
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Давид Нармания. С июля Запад поставляет Украине кассетные боеприпасы. Хотя это оружие многие спонсоры Киева официально признают запрещенным, на него возлагали большие надежды. Как выяснилось спустя полгода, напрасно. В том числе из-за новой тактики российской армии."Негуманное оружие"Кассетные снаряды, в отличие от обычных, несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.Первые призывы передать такое вооружение Киеву прозвучали еще в феврале 2023-го на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда в НАТО от этой идеи отказались.Однако летом, когда контрнаступление ВСУ забуксовало, Белый дом решился на радикальные меры. Хотя возражали даже в самих США. Так, в The Washington Post предупреждали: "Кассетные бомбы не видят разницы между российским солдатом и украинским ребенком, в отличие от самолетов и ракет, которые наводятся людьми".Американская армия применяла их во всех крупных кампаниях со времен войны в Корее. В 2016-м производство свернули. По оценкам Human Rights Watch, в арсеналах оставалось 4,7 миллиона кассетных реактивных снарядов и бомб, содержащих более 500 миллионов субэлементов.Большинство государств мира признали кассеты запрещенным оружием. Прежде всего потому, что суббоеприпасы часто не детонируют и могут лежать на земле долгие годы, пока кто-то не найдет их и не станет жертвой давно закончившейся войны. Об этом свидетельствует опыт Ирака и бывших стран Югославии. В Лаосе, которому досталось от американцев во время войны во Вьетнаме, за 60 лет после конфликта пострадали около 50 тысяч человек, 30 тысяч погибли. По данным Международного комитета Красного Креста, в последних войнах доля неразорвавшихся кассет составляет от десяти до 40 процентов.Что передали ВСУКак сообщали СМИ, Киев получил артиллерийские снаряды М864 калибра 155 миллиметров весом 47 килограммов с суббоеприпасами двух видов: 48 штук М42 и 24 — М46, каждый — по 200 граммов. При этом, по данным The Washington Post, последняя публичная оценка пригодности конкретно этого образца проводилась более 20 лет назад. И тогда шесть процентов снарядов не разорвались.В Пентагоне, однако, утверждали, что среди хранящихся на складах кассет бракованных — не более 2,35 процента. И ссылались на аудит трехлетней давности.Есть еще отчет Исследовательской службы конгресса за 2022-й. В документе отмечено, что производители заявляют о двух-пяти процентах отказов, а армейские саперы — о 10-20.В Вашингтоне не скрывали, что отдали кассетные снаряды из-за неудач ВСУ на фронте. И называли это "временной мерой" — пока американский ВПК наращивает производство обычных.Научились противодействоватьКонечно, никаким чудо-оружием кассеты не стали. Как пишет газета New York Times, толку от них мало."Партия кассетных боеприпасов из США &lt;...&gt; частично утратила эффективность на поле боя", — отмечает издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ.Раньше их применяли против крупных группировок, однако российские силы теперь атакуют более мелкими подразделениями, поясняет он.Помимо этого, Россия усовершенствовала полевые укрепления и окопы.Новая угрозаЭто подтверждают и российские солдаты."Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже", — говорит боец с позывным Снейк с Купянского направления. В наиболее горячий период на один фугасный боеприпас приходилось по два-три кассетных.Если раньше ВСУ их использовали при подготовке штурмов, то теперь — лишь для обороны. Дело в том, что против этого оружия, по словам военнослужащего, нашли надежное средство."Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает", — уточняет Снейк.К тому же ВСУ сменили тактику: применяют куда больше FPV-дронов. А позиции обстреливают фугасными снарядами.Действительно, киевский режим, судя по многочисленным публикациям, делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники. И надеется на очередное "чудо-оружие" от Запада.
https://ria.ru/20231204/pomosch-1912987937.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, вооруженные силы украины, нато, human rights watch, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Human Rights Watch, Россия
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ

Боец ВС России Снейк: ВСУ изменили тактику и реже применяют кассетные боеприпасы

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Давид Нармания. С июля Запад поставляет Украине кассетные боеприпасы. Хотя это оружие многие спонсоры Киева официально признают запрещенным, на него возлагали большие надежды. Как выяснилось спустя полгода, напрасно. В том числе из-за новой тактики российской армии.

"Негуманное оружие"

Кассетные снаряды, в отличие от обычных, несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.
Первые призывы передать такое вооружение Киеву прозвучали еще в феврале 2023-го на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда в НАТО от этой идеи отказались.
Однако летом, когда контрнаступление ВСУ забуксовало, Белый дом решился на радикальные меры. Хотя возражали даже в самих США. Так, в The Washington Post предупреждали: "Кассетные бомбы не видят разницы между российским солдатом и украинским ребенком, в отличие от самолетов и ракет, которые наводятся людьми".
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы
Американская армия применяла их во всех крупных кампаниях со времен войны в Корее. В 2016-м производство свернули. По оценкам Human Rights Watch, в арсеналах оставалось 4,7 миллиона кассетных реактивных снарядов и бомб, содержащих более 500 миллионов субэлементов.
Большинство государств мира признали кассеты запрещенным оружием. Прежде всего потому, что суббоеприпасы часто не детонируют и могут лежать на земле долгие годы, пока кто-то не найдет их и не станет жертвой давно закончившейся войны. Об этом свидетельствует опыт Ирака и бывших стран Югославии. В Лаосе, которому досталось от американцев во время войны во Вьетнаме, за 60 лет после конфликта пострадали около 50 тысяч человек, 30 тысяч погибли. По данным Международного комитета Красного Креста, в последних войнах доля неразорвавшихся кассет составляет от десяти до 40 процентов.

Что передали ВСУ

Как сообщали СМИ, Киев получил артиллерийские снаряды М864 калибра 155 миллиметров весом 47 килограммов с суббоеприпасами двух видов: 48 штук М42 и 24 — М46, каждый — по 200 граммов. При этом, по данным The Washington Post, последняя публичная оценка пригодности конкретно этого образца проводилась более 20 лет назад. И тогда шесть процентов снарядов не разорвались.
В Пентагоне, однако, утверждали, что среди хранящихся на складах кассет бракованных — не более 2,35 процента. И ссылались на аудит трехлетней давности.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
Есть еще отчет Исследовательской службы конгресса за 2022-й. В документе отмечено, что производители заявляют о двух-пяти процентах отказов, а армейские саперы — о 10-20.
В Вашингтоне не скрывали, что отдали кассетные снаряды из-за неудач ВСУ на фронте. И называли это "временной мерой" — пока американский ВПК наращивает производство обычных.

Научились противодействовать

Конечно, никаким чудо-оружием кассеты не стали. Как пишет газета New York Times, толку от них мало.
"Партия кассетных боеприпасов из США <...> частично утратила эффективность на поле боя", — отмечает издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ.
Раньше их применяли против крупных группировок, однако российские силы теперь атакуют более мелкими подразделениями, поясняет он.
Помимо этого, Россия усовершенствовала полевые укрепления и окопы.

Новая угроза

Это подтверждают и российские солдаты.
"Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже", — говорит боец с позывным Снейк с Купянского направления. В наиболее горячий период на один фугасный боеприпас приходилось по два-три кассетных.
Если раньше ВСУ их использовали при подготовке штурмов, то теперь — лишь для обороны. Дело в том, что против этого оружия, по словам военнослужащего, нашли надежное средство.
© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град" возле Соледара
Украинская РСЗО Град возле Соледара - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град" возле Соледара
"Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает", — уточняет Снейк.
К тому же ВСУ сменили тактику: применяют куда больше FPV-дронов. А позиции обстреливают фугасными снарядами.
Действительно, киевский режим, судя по многочисленным публикациям, делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники. И надеется на очередное "чудо-оружие" от Запада.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Россию недооценили". Как Запад меняет подход к военной помощи Киеву
4 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОHuman Rights WatchРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала