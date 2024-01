https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ

"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ

С июля Запад поставляет Украине кассетные боеприпасы. Хотя это оружие многие спонсоры Киева официально признают запрещенным, на него возлагали большие надежды... РИА Новости, 19.01.2024

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Давид Нармания. С июля Запад поставляет Украине кассетные боеприпасы. Хотя это оружие многие спонсоры Киева официально признают запрещенным, на него возлагали большие надежды. Как выяснилось спустя полгода, напрасно. В том числе из-за новой тактики российской армии."Негуманное оружие"Кассетные снаряды, в отличие от обычных, несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.Первые призывы передать такое вооружение Киеву прозвучали еще в феврале 2023-го на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда в НАТО от этой идеи отказались.Однако летом, когда контрнаступление ВСУ забуксовало, Белый дом решился на радикальные меры. Хотя возражали даже в самих США. Так, в The Washington Post предупреждали: "Кассетные бомбы не видят разницы между российским солдатом и украинским ребенком, в отличие от самолетов и ракет, которые наводятся людьми".Американская армия применяла их во всех крупных кампаниях со времен войны в Корее. В 2016-м производство свернули. По оценкам Human Rights Watch, в арсеналах оставалось 4,7 миллиона кассетных реактивных снарядов и бомб, содержащих более 500 миллионов субэлементов.Большинство государств мира признали кассеты запрещенным оружием. Прежде всего потому, что суббоеприпасы часто не детонируют и могут лежать на земле долгие годы, пока кто-то не найдет их и не станет жертвой давно закончившейся войны. Об этом свидетельствует опыт Ирака и бывших стран Югославии. В Лаосе, которому досталось от американцев во время войны во Вьетнаме, за 60 лет после конфликта пострадали около 50 тысяч человек, 30 тысяч погибли. По данным Международного комитета Красного Креста, в последних войнах доля неразорвавшихся кассет составляет от десяти до 40 процентов.Что передали ВСУКак сообщали СМИ, Киев получил артиллерийские снаряды М864 калибра 155 миллиметров весом 47 килограммов с суббоеприпасами двух видов: 48 штук М42 и 24 — М46, каждый — по 200 граммов. При этом, по данным The Washington Post, последняя публичная оценка пригодности конкретно этого образца проводилась более 20 лет назад. И тогда шесть процентов снарядов не разорвались.В Пентагоне, однако, утверждали, что среди хранящихся на складах кассет бракованных — не более 2,35 процента. И ссылались на аудит трехлетней давности.Есть еще отчет Исследовательской службы конгресса за 2022-й. В документе отмечено, что производители заявляют о двух-пяти процентах отказов, а армейские саперы — о 10-20.В Вашингтоне не скрывали, что отдали кассетные снаряды из-за неудач ВСУ на фронте. И называли это "временной мерой" — пока американский ВПК наращивает производство обычных.Научились противодействоватьКонечно, никаким чудо-оружием кассеты не стали. Как пишет газета New York Times, толку от них мало."Партия кассетных боеприпасов из США <...> частично утратила эффективность на поле боя", — отмечает издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ.Раньше их применяли против крупных группировок, однако российские силы теперь атакуют более мелкими подразделениями, поясняет он.Помимо этого, Россия усовершенствовала полевые укрепления и окопы.Новая угрозаЭто подтверждают и российские солдаты."Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже", — говорит боец с позывным Снейк с Купянского направления. В наиболее горячий период на один фугасный боеприпас приходилось по два-три кассетных.Если раньше ВСУ их использовали при подготовке штурмов, то теперь — лишь для обороны. Дело в том, что против этого оружия, по словам военнослужащего, нашли надежное средство."Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает", — уточняет Снейк.К тому же ВСУ сменили тактику: применяют куда больше FPV-дронов. А позиции обстреливают фугасными снарядами.Действительно, киевский режим, судя по многочисленным публикациям, делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники. И надеется на очередное "чудо-оружие" от Запада.

