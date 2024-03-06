https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

Под Авдеевкой уничтожен миф о всемогуществе США

Под Авдеевкой уничтожен миф о всемогуществе США - РИА Новости, 06.03.2024

Под Авдеевкой уничтожен миф о всемогуществе США

На три вещи можно смотреть бесконечно: горящий "Абрамс", чадящий "Абрамс", полыхающий "Абрамс". На Авдеевском направлении, под Бердычами, как раз был уничтожен... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

2024-03-06T10:15

специальная военная операция на украине

аналитика

сша

украина

авдеевка

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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На три вещи можно смотреть бесконечно: горящий "Абрамс", чадящий "Абрамс", полыхающий "Абрамс". На Авдеевском направлении, под Бердычами, как раз был уничтожен третий. Выжженный дотла остов, сорванная гусеница, разбитая башня. Величественно и грозно.Русский солдат жжет западное железо тоннами. По всей линии фронта догнивают скелеты машин, рвавшихся в "контрнаступ". Почему же именно уничтоженный "Абрамс" так радует глаз?Надо признать, что военное значение этих танков, в сравнении с общим количеством поставленной Западом техники, очень скромное. Как сообщил Сергей Шойгу, "ВСУ для контрнаступления собрали группировку в 160 тысяч человек, 800 танков, 150 единиц авиации, 30 батальонов резерва", — и западное вооружение преобладает. "Абрамсов" среди всего этого... 31 единица. Даже не полено — щепка в костер истлевающей украинской военной машины.Значение "Абрамсов" — в первую очередь мифологическое. Могущество Соединенных Штатов, где производится эта техника, во многом держится на двух мифологемах: неисчерпаемые запасы долларов и несокрушимая военная мощь. Причем, переходя в плоскость экономики, мы обнаружим их взаимосвязь: военное присутствие по всему миру обеспечивает позицию доллара, а контроль над планетарным печатным станком позволяет тратить сумасшедшие деньги на вооружение. Чем сильнее доллар, тем больше ВПК. И наоборот.Скептики возразят, что не может экономика сверхдержавы существовать только за счет войны, и будут правы. Да, не только. Но в первую очередь. Вспомним, что именно Первая мировая война вывела Америку на мировую арену, а Вторая — сделала одной из двух сверхдержав. Всякий раз США решали свои проблемы за счет большой войны и последующим за ней переделом сфер влияния.Последним крупным успехом Вашингтона стала холодная война, где им удалось сначала навязать нам гонку вооружений, а затем — ограбить то, что осталось от Советского Союза (включая все сферы его влияния), решив, таким образом, назревавший у них к концу столетия экономический кризис. Затем следовали "успехи" поменьше: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия...Тридцать лет безраздельного господства над всей планетой. Они любовались собой и говорили: "Мы боги". "Воистину, боги!" — почти хором отвечало завороженное человечество.Но вскоре богам потребовались новые жертвы. Конфликт на Украине, тщательно подготовленный Западом, должен был дать новое дыхание ослабевающей империи. В схватке между Россией, Украиной и Европой победителями должны были выйти США. Главное — сделать все чужими руками. А для этого вера в американский миф должна царить безраздельно."Абрамс" и есть одна из важных частей этого мифа применительно к текущим событиям. Вновь раздаются голоса скептиков: "Не может один танк так много значить для имиджа США. Все-таки это не атомное оружие". Но здесь очень важен контекст. Вспомним: Штаты, при помощи союзников вооружая Украину для контрнаступления, дали "Абрамсы" для того, чтобы те самые союзники (читай: вассалы) охотнее давали свою военную технику. Прежде всего — немецкие "Леопарды". И чем больше западная пропагандистская машина раздувала ожидания от "контрнаступа", тем большее значение приобретало и поставляемое оружие.На Украине в определенный момент заморская техника стала почти священной. Матери называли своих детей Байрактарами (в честь турецких беспилотников) и Джавелинами (в честь американских противотанковых ракет), а образ "святой Джавелины" получил такую популярность, что его был вынужден осудить Всеукраинский совет церквей (напомним, вместо младенца Христа "святая" держит ПТРК).Отголоски этого безумия доходили и до России. Например, иноагент Аркадий Бабченко* (в прошлом российский военный журналист, в настоящем — герой дурных анекдотов) в 2017 году заявлял: "Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО буду торчать я". К слову, ни в одном из трех "Абрамсов" под Авдеевкой Аркадия не обнаружили. Впрочем, у него остается еще 28 попыток…Миф об "Абрамсе" становился тем значительнее, чем большие репутационные потери несла техника союзников (точнее, конкурентов на мировом рынке вооружений) в ходе контрнаступления: "Леопарды", "Брэдли", "Челленджеры" покрывались пеплом и ржавчиной, а американский танк сохранял за собой репутацию неуязвимого. И это было выгодно Штатам: чем хуже идут дела у союзников, тем лучше продается американская техника. Рост ВПК вновь подстегивает экономику, а утрата лица европейскими производителями (вкупе с самоубийственной энергетической политикой, которую США заботливо навязали Старому Свету) делает их технику непривлекательной для третьих стран.Но каждой сказке приходит конец. Миф об "Абрамсе" нашел свой 26 февраля под Авдеевкой. На нем поставили крест бойцы с позывными Коловрат и Рассвет. Почему враг решился на этот прежде "неприкосновенный резерв"? Скорее всего, командиры ВСУ отправили в бой "Абрамсы" как последнюю возможность удержать фронт — и если эту священную корову отправили на убой, значит, дела идут совсем плохо. Сегодня, когда уничтожен уже третий "неуязвимый" танк, его акции стали падать в цене. Связь экономики и ВПК — упрямая штука. Конечно, западные СМИ скажут, что во всем виноват экипаж, так и не научившийся использовать чудо-оружие, — но не американские ли инструкторы долгие месяцы обучали его?Уничтоженные (да еще и дешевыми FPV-дронами) дорогостоящие американские танки — однозначный успех. Однако нужно оценить ситуацию трезво. Нет, Запад не прекратит поставки военной техники. Нет, родители украинских Джавелин, Байрактаров и Амбрамсов еще не скоро придут в чувство и дадут детям человеческие имена. Да, победа еще впереди.Но посмотрите, как красиво горит миф об американском всемогуществе! И вправду — на это можно смотреть бесконечно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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аналитика, сша, украина, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато