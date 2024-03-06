https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931556187.html

Спецоперация, 6 марта: ВС России подбили третий американский танк Abrams

Спецоперация, 6 марта: ВС России подбили третий американский танк Abrams - РИА Новости, 06.03.2024

Спецоперация, 6 марта: ВС России подбили третий американский танк Abrams

Российский танк Т-72Б3 уничтожил Abrams с первого выстрела, это уже третий подбитый американский танк; украинские дроны атаковали резервуар с топливом в Курской РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:37

2024-03-06T18:37

2024-03-06T18:37

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский танк Т-72Б3 уничтожил Abrams с первого выстрела, это уже третий подбитый американский танк; украинские дроны атаковали резервуар с топливом в Курской области; Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате французской авиабомбы Hammer. Российский Т-72Б3 уничтожил очередной Abrams с первого выстрелаРоссийский основной танк Т-72Б3 уничтожил американский танк Abrams с первого выстрела на авдеевском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. Согласно сводкам Минобороны, это уже третий Abrams, подбитый в зоне СВО. Украинское командование перебросило на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, три из которых уже уничтожены, западная пропаганда переоценила эти танки, что продемонстрировали российские военные, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "По нашим данным, на авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли из этих трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня такой информации пока нет", - сказал Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи. "Конечно же, это не значит, что это какой-то бесполезный танк или не представляющий угрозу. Конечно, представляющий угрозу. Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе", - заключил глава республики. Минобороны впервые сообщило о сбитой авиабомбе HammerУкраинские войска за сутки потеряли до 1125 человек, следует из сводки Минобороны России. На купянском и южнодонецком направлениях улучшено тактическое положение, на донецком и авдеевском - заняты более выгодные рубежи. Кроме того, Минобороны впервые сообщило о сбитии российской ПВО управляемой авиабомбы Hammer французского производства. Дроны ВСУ атаковали резервуар с топливом в Курской областиРезервуар с топливом на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ) загорелся в Железногорском районе Курской области после атаки украинского беспилотника, люди не пострадали, сообщил глава региона Роман Старовойт. Производственный процесс на комбинате после двух атак беспилотников продолжается в штатном режиме, сообщили в холдинге "Металлоинвест". ПВО за сутки сбила пять дронов ВСУ над Черноземьем По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Воронежской области около 07.00 мск. Еще один дрон над регионом был сбит около 08.30 мск. Около 09.00 мск был уничтожен беспилотник над Белгородской областью. Около 12.00 мск ПВО сбила один украинский БПЛА над Курской областью и еще один - над Белгородской. Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей" Глава Минобороны РФ Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило ведомство. Министр отметил, что спектр вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны, особенно в зоне спецоперации, расширяется с каждым днем. Гендиректор концерна заявил о создании новых средства борьбы с беспилотниками. Министр поставил задачу интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружиеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие. По его словам, в российской ядерной доктрине оно трактуется как "прощальное". "Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда - ядерное оружие. Помимо этого (его применение - ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", - сказал Песков в ходе марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Он также подчеркнул, что факт обсуждения возможности отправки европейских войск на Украину опасен уже сам по себе. В Одессе прогремел взрывВзрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". Украинское издание "Страна.ua" позднее утверждало, что Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда в городе произошел взрыв, "поскольку очевидцы видели его кортеж". Однако официального подтверждения этой информации нет. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ. Украинский блогер Шарий сообщил о нападении на его машину с автоматом в ИспанииУкраинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Как подчеркнул Шарий, он ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. Позже он обвинил в организации нападения Владимира Зеленского. "Судя по вони в отечественных (украинских - ред.) "СМИ" и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Балицкий надеется на освобождение всей Запорожской областиГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что надеется на полное освобождение от киевского режима оставшейся части региона, в том числе города Запорожье, в ближайшее время. "Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена... Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу", - сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная, линия фронта отодвигается, но ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь компенсировать свои неудачи на поле боя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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