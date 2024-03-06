Рейтинг@Mail.ru
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931361681.html
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 06.03.2024
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:36
2024-03-06T07:36
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927718889_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_678517f0b8aa4b4c945f830031f09eeb.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки порядка 20 населенных пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами. При нанесении огневого поражения использовались ВКС (авиация – ред.), БПЛА и артиллерийские системы", - сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий. Целью вооруженных сил России стали также склады боеприпасов, техника и личный состав украинских войск. "В населенных пунктах Волчанск, Казачья Лопань, Купянск поражены скопления вооружения и военной техники. По ПВД (пункты временной дислокации – ред.) были нанесены удары в Басово, Колодезное, Ольшаны, Дергачи и Чугуев", - сообщил эксперт. В минувший вторник Министерство Обороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР). В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927718889_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_6ef6796c44995aab583dfc95b1ce2168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: войска поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки порядка 20 населенных пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами. При нанесении огневого поражения использовались ВКС (авиация – ред.), БПЛА и артиллерийские системы", - сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области
04:02
Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий. Целью вооруженных сил России стали также склады боеприпасов, техника и личный состав украинских войск.
"В населенных пунктах Волчанск, Казачья Лопань, Купянск поражены скопления вооружения и военной техники. По ПВД (пункты временной дислокации – ред.) были нанесены удары в Басово, Колодезное, Ольшаны, Дергачи и Чугуев", - сообщил эксперт.
В минувший вторник Министерство Обороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР). В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала