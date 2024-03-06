https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931361681.html

Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 06.03.2024

Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:36

2024-03-06T07:36

2024-03-06T07:36

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки порядка 20 населенных пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами. При нанесении огневого поражения использовались ВКС (авиация – ред.), БПЛА и артиллерийские системы", - сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий. Целью вооруженных сил России стали также склады боеприпасов, техника и личный состав украинских войск. "В населенных пунктах Волчанск, Казачья Лопань, Купянск поражены скопления вооружения и военной техники. По ПВД (пункты временной дислокации – ред.) были нанесены удары в Басово, Колодезное, Ольшаны, Дергачи и Чугуев", - сообщил эксперт. В минувший вторник Министерство Обороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР). В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность, украина