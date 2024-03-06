https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931361681.html
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 06.03.2024
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:36
2024-03-06T07:36
2024-03-06T07:36
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки порядка 20 населенных пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами. При нанесении огневого поражения использовались ВКС (авиация – ред.), БПЛА и артиллерийские системы", - сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий. Целью вооруженных сил России стали также склады боеприпасов, техника и личный состав украинских войск. "В населенных пунктах Волчанск, Казачья Лопань, Купянск поражены скопления вооружения и военной техники. По ПВД (пункты временной дислокации – ред.) были нанесены удары в Басово, Колодезное, Ольшаны, Дергачи и Чугуев", - сообщил эксперт. В минувший вторник Министерство Обороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР). В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: войска поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области