https://ria.ru/20240306/soglasheniya-1931402050.html

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения - РИА Новости, 06.03.2024

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения

Необходимо провести ревизию международных соглашений России и выявить те, которые ей невыгодны, при необходимости их денонсировать, заявила председатель Совета... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:07

2024-03-06T11:07

2024-03-06T11:07

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Необходимо провести ревизию международных соглашений России и выявить те, которые ей невыгодны, при необходимости их денонсировать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В среду Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве. "Мне показалось, Григорий Борисович (Карасин – ред.), что надо вместе с министерством иностранных дел ещё раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были какой-то Хрущёвым, какой-то ещё кем-то, не буду называть фамилии, которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам. Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным – я уже не говорю недружественным – враждебным странам", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Если же соглашение не отвечает интересам РФ, то нужно будет подготовить документ о его денонсации, добавила парламентарий.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика