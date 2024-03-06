https://ria.ru/20240306/soglasheniya-1931402050.html
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения - РИА Новости, 06.03.2024
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения
Необходимо провести ревизию международных соглашений России и выявить те, которые ей невыгодны, при необходимости их денонсировать, заявила председатель Совета... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:07
2024-03-06T11:07
2024-03-06T11:07
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Необходимо провести ревизию международных соглашений России и выявить те, которые ей невыгодны, при необходимости их денонсировать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В среду Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве. "Мне показалось, Григорий Борисович (Карасин – ред.), что надо вместе с министерством иностранных дел ещё раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были какой-то Хрущёвым, какой-то ещё кем-то, не буду называть фамилии, которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам. Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным – я уже не говорю недружественным – враждебным странам", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Если же соглашение не отвечает интересам РФ, то нужно будет подготовить документ о его денонсации, добавила парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения
Матвиенко призвала выявить и денонсировать невыгодные международные соглашения
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Необходимо провести ревизию международных соглашений России и выявить те, которые ей невыгодны, при необходимости их денонсировать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В среду Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве.
"Мне показалось, Григорий Борисович (Карасин – ред.), что надо вместе с министерством иностранных дел ещё раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были какой-то Хрущёвым, какой-то ещё кем-то, не буду называть фамилии, которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам. Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным – я уже не говорю недружественным – враждебным странам", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Если же соглашение не отвечает интересам РФ, то нужно будет подготовить документ о его денонсации, добавила парламентарий.
Что русскому рыба, то британцу голод