https://ria.ru/20240306/pvo-1931475887.html

Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации

Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024

Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации

Спектр вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны, особенно в зоне специальной военной операции, расширяется с... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:45

2024-03-06T14:45

2024-03-06T16:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спектр вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны, особенно в зоне специальной военной операции, расширяется с каждым днем, предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса работают на обеспечение защиты от этих средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщило Минобороны, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей". По итогам Шойгу провел рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства отметил, что "средства противовоздушной обороны имеют очень важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции". "Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем", - сказал Шойгу. "Появление у противника FPV-дронов, появление ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, большей мощности, появление у противника ракет HIMARS, а также советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Все это делают ваши предприятия", - подчеркнул министр обороны РФ.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"