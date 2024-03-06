https://ria.ru/20240306/pvo-1931475887.html
Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации
Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024
Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации
Спектр вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны, особенно в зоне специальной военной операции, расширяется с... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:45
2024-03-06T14:45
2024-03-06T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спектр вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны, особенно в зоне специальной военной операции, расширяется с каждым днем, предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса работают на обеспечение защиты от этих средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщило Минобороны, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей". По итогам Шойгу провел рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства отметил, что "средства противовоздушной обороны имеют очень важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции". "Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем", - сказал Шойгу. "Появление у противника FPV-дронов, появление ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, большей мощности, появление у противника ракет HIMARS, а также советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Все это делают ваши предприятия", - подчеркнул министр обороны РФ.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу особо отметил значение средств ПВО в зоне спецоперации
Шойгу: спектр оружия, против которого работает ПВО в СВО, расширяется ежедневно
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спектр вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны, особенно в зоне специальной военной операции, расширяется с каждым днем, предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса работают на обеспечение защиты от этих средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщило Минобороны, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей
". По итогам Шойгу провел рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления.
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Глава российского военного ведомства отметил, что "средства противовоздушной обороны имеют очень важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции".
"Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем", - сказал Шойгу.
"Появление у противника FPV-дронов, появление ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, большей мощности, появление у противника ракет HIMARS, а также советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Все это делают ваши предприятия", - подчеркнул министр обороны РФ.
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