https://ria.ru/20240306/peskov-1931475547.html

Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков

Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков

Россия будет не готова прислушиваться к оценкам своих выборов со стороны Запада, который уже сейчас заранее готовится их давать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:44

2024-03-06T14:44

2024-03-06T14:44

выборы президента россии — 2024

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

совет федерации рф

российское общество "знание"

леонид слуцкий (политик)

дмитрий песков

владимир путин

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия будет не готова прислушиваться к оценкам своих выборов со стороны Запада, который уже сейчас заранее готовится их давать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы знаем, что сейчас уже во многих странах проводятся совещания, где обсуждают, как информационно будут подвергать сомнению результаты наших выборов, которые состоятся через неделю... Но мы будем не готовы прислушиваться к их выводам и к их оценкам", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), совет федерации рф, российское общество "знание", леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, владимир путин, россия, политика, выборы президента рф