Рейтинг@Mail.ru
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:44 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peskov-1931475547.html
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков
Россия будет не готова прислушиваться к оценкам своих выборов со стороны Запада, который уже сейчас заранее готовится их давать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:44
2024-03-06T14:44
выборы президента россии — 2024
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
совет федерации рф
российское общество "знание"
леонид слуцкий (политик)
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931458026_0:142:3146:1911_1920x0_80_0_0_f533e117b21f975b740a4dcc610185f5.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия будет не готова прислушиваться к оценкам своих выборов со стороны Запада, который уже сейчас заранее готовится их давать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы знаем, что сейчас уже во многих странах проводятся совещания, где обсуждают, как информационно будут подвергать сомнению результаты наших выборов, которые состоятся через неделю... Но мы будем не готовы прислушиваться к их выводам и к их оценкам", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931458026_413:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_ae96f2befc7ad1d792c229e682e7b859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), совет федерации рф, российское общество "знание", леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, владимир путин, россия, политика, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Совет Федерации РФ, Российское общество "Знание", Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Политика, Выборы президента РФ
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков

Песков: РФ не готова прислушиваться к оценкам своих выборов со стороны Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия будет не готова прислушиваться к оценкам своих выборов со стороны Запада, который уже сейчас заранее готовится их давать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что сейчас уже во многих странах проводятся совещания, где обсуждают, как информационно будут подвергать сомнению результаты наших выборов, которые состоятся через неделю... Но мы будем не готовы прислушиваться к их выводам и к их оценкам", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
Выборы президента России — 2024Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Совет Федерации РФРоссийское общество "Знание"Леонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитикаВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала