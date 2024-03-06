https://ria.ru/20240306/peregovory-1931541929.html
Переговоры Путина и Гросси завершились
Переговоры Путина и Гросси завершились - РИА Новости, 06.03.2024
Переговоры Путина и Гросси завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:47
2024-03-06T17:47
2024-03-06T22:52
россия
москва
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931530951_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_bb6f3fc29ed95695573e352a6e4dd47d.jpg
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла в среду в государственной резиденции Бочаров Ручей. В начале переговоров Путин сообщил Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где государство имеет отношение к ядерной энергетике. Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества, отметил он.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931530951_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_84905bf2953425a0d640f4e5624f24f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Политика
Переговоры Путина и Гросси завершились
Переговоры Путина с главой МАГАТЭ Гросси завершились