Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Гросси завершились - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 06.03.2024 (обновлено: 22:52 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/peregovory-1931541929.html
Переговоры Путина и Гросси завершились
Переговоры Путина и Гросси завершились - РИА Новости, 06.03.2024
Переговоры Путина и Гросси завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:47
2024-03-06T22:52
россия
москва
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931530951_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_bb6f3fc29ed95695573e352a6e4dd47d.jpg
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла в среду в государственной резиденции Бочаров Ручей. В начале переговоров Путин сообщил Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где государство имеет отношение к ядерной энергетике. Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества, отметил он.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931530951_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_84905bf2953425a0d640f4e5624f24f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Политика
Переговоры Путина и Гросси завершились

Переговоры Путина с главой МАГАТЭ Гросси завершились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
Читать ria.ru в
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в среду в государственной резиденции Бочаров Ручей.
В начале переговоров Путин сообщил Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где государство имеет отношение к ядерной энергетике. Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества, отметил он.
 
РоссияМоскваВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала