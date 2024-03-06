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Переговоры Путина и Гросси завершились

Переговоры Путина и Гросси завершились - РИА Новости, 06.03.2024

Переговоры Путина и Гросси завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:47

2024-03-06T17:47

2024-03-06T22:52

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владимир путин

рафаэль гросси

магатэ

политика

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси закончились, они длились 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла в среду в государственной резиденции Бочаров Ручей. В начале переговоров Путин сообщил Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где государство имеет отношение к ядерной энергетике. Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества, отметил он.

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