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"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 06.03.2024 (обновлено: 23:27 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:00
2024-03-06T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
одесса
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano."В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024-м есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу", — говорится в материале.Отмечается, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, после того как Зеленский потерпел страшное поражение под Авдеевкой. В результате российская армия за несколько дней освободила еще три села к западу от Авдеевки и продолжает продвигаться вперед."ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО", — резюмируется в статье.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Вечером 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html
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в мире, авдеевка, украина, одесса, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Fatto Quotidiano: Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano.
"В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024-м есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу", — говорится в материале.
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Отмечается, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, после того как Зеленский потерпел страшное поражение под Авдеевкой. В результате российская армия за несколько дней освободила еще три села к западу от Авдеевки и продолжает продвигаться вперед.
"ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО", — резюмируется в статье.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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