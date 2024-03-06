https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:00
2024-03-06T22:00
2024-03-06T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
одесса
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году, предполагает итальянская газета Fatto Quotidiano."В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024-м есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу", — говорится в материале.Отмечается, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, после того как Зеленский потерпел страшное поражение под Авдеевкой. В результате российская армия за несколько дней освободила еще три села к западу от Авдеевки и продолжает продвигаться вперед."ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО", — резюмируется в статье.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Вечером 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html
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"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Fatto Quotidiano: Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году