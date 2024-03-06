https://ria.ru/20240306/mintsifry-1931455073.html

Минцифры предложило изменить правила аккредитации IT-компаний

Минцифры предложило изменить правила аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 06.03.2024

Минцифры предложило изменить правила аккредитации IT-компаний

Минцифры РФ предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний, одно из планируемых нововведений - проверки на иностранное участие, это изменение может... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:40

2024-03-06T13:40

2024-03-06T13:43

экономика

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минцифры РФ предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний, одно из планируемых нововведений - проверки на иностранное участие, это изменение может вступить в силу с 1 августа 2025 года. "Минцифры вносит изменения в правила аккредитации ИТ-компаний. Еще больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс ее подтверждения станет удобнее", - сказано в сообщении министерства. "Планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 года", - уточняется там же. Министерство подготовило соответствующий проект постановления. При этом большинство других изменений вступят в силу с 1 мая 2024 года. Среди других предложений - отмена критерия по проверке доли дохода от IT-деятельности для малых технологических компаний, созданных меньше трех лет назад. Кроме того, компания, получившая аккредитацию в год своего создания, сможет не проходить плановую процедуру подтверждения в этот год. "Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через "Госуслуги". В рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти", - предложили в Минцифры. IT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам, эта мера будет действовать до 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20231207/kompanii-1914478622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)