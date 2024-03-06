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В Петербурге ликвидировали нелегальные оружейные мастерские

В Петербурге ликвидировали нелегальные оружейные мастерские - РИА Новости, 06.03.2024

В Петербурге ликвидировали нелегальные оружейные мастерские

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия ликвидированы четыре подпольные оружейные... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:07

2024-03-06T19:07

2024-03-06T19:07

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия ликвидированы четыре подпольные оружейные мастерские, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Обнаружено и ликвидировано четыре подпольные мастерские со специализированным оборудованием по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаружить нелегальные мастерские и незаконно хранившееся оружие удалось в рамках оперативных мероприятий по ранее возбужденному по частям 3 и 5 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору) уголовному делу. "По местам проживания лиц из числа преступных связей обнаружено и изъято из незаконного оборота: два пистолета-пулемета (Шпагина, Дягтерева), два автомата Калашникова, четыре винтовки и карабина (Мосина, Маузер, Симонова-СКС, "Хатсан"), девять пистолетов и револьверов (ПМ, ТТ, Наган, Вальтер, "Гранд пауэр", Ярыгина) с восстановленными боевыми свойствами, охотничье помповое ружье неизвестной модели без разрешительных документов, порядка 7,2 тысячи патронов различного калибра, два килограмма взрывчатого вещества, значительное количество основных частей и комплектующих огнестрельного оружия", - добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931488997.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия