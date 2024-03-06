https://ria.ru/20240306/magate-1931525686.html
Россия готова к работе с МАГАТЭ, заявил Путин
Россия готова к работе с МАГАТЭ, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Россия готова к работе с МАГАТЭ, заявил Путин
Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:13
2024-03-06T17:13
2024-03-06T17:17
россия
москва
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
новости - ядерные технологии
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очень важно, без всякого преувеличения в планетарном масштабе, имея в виду обеспечение безопасности и соблюдения стандартов безопасности атомной энергетики во всем мире. Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению совместной работы", - заявил глава государства на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931478057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, новости - ядерные технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Новости - Ядерные технологии
Россия готова к работе с МАГАТЭ, заявил Путин
Путин: Россия готова сотрудничать с МАГАТЭ по всем направлениям