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КМСП предоставит малым производствам 4,5 млрд рублей финансирования лизинга - РИА Новости, 06.03.2024
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13:05 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/lizing-1931441327.html
КМСП предоставит малым производствам 4,5 млрд рублей финансирования лизинга
КМСП предоставит малым производствам 4,5 млрд рублей финансирования лизинга - РИА Новости, 06.03.2024
КМСП предоставит малым производствам 4,5 млрд рублей финансирования лизинга
В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в 2024 году малому производственному бизнесу будет предоставлено льготное финансирование на лизинг... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:05
2024-03-06T13:05
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в 2024 году малому производственному бизнесу будет предоставлено льготное финансирование на лизинг оборудования на сумму 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП. "Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. В 2023 году малый бизнес получил по программе льготного лизинга 2,4 миллиарда рублей финансирования по ставке 6% годовых для приобретения отечественного оборудования и 8% годовых - для зарубежного. Больше всего лизингового финансирования привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга (211 миллионов рублей), Московской области (195 миллионов рублей), Нижегородской области (150 миллионов рублей), Тульской области (127 миллионов рублей), Москвы (121 миллион рублей), Пермского края (108 миллионов рублей), Владимирской области (102 миллиона рублей). Лизинговая поддержка осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов

КМСП предоставит малым производствам 4,5 млрд рублей финансирования лизинга

© iStock.com / zeljkosantracУчет оборудования на складе
Учет оборудования на складе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© iStock.com / zeljkosantrac
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в 2024 году малому производственному бизнесу будет предоставлено льготное финансирование на лизинг оборудования на сумму 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
"Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В 2023 году малый бизнес получил по программе льготного лизинга 2,4 миллиарда рублей финансирования по ставке 6% годовых для приобретения отечественного оборудования и 8% годовых - для зарубежного. Больше всего лизингового финансирования привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга (211 миллионов рублей), Московской области (195 миллионов рублей), Нижегородской области (150 миллионов рублей), Тульской области (127 миллионов рублей), Москвы (121 миллион рублей), Пермского края (108 миллионов рублей), Владимирской области (102 миллиона рублей).
Лизинговая поддержка осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей Белоусов
 
 
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