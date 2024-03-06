https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html

Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим

Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим - РИА Новости, 06.03.2024

Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим

Гражданка РФ, проживающая в Латвии, обратилась в ЦИК РФ с просьбой дать ей возможность проголосовать: она боится идти на избирательные участки в прибалтийской... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:44

2024-03-06T12:44

2024-03-06T14:18

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гражданка РФ, проживающая в Латвии, обратилась в ЦИК РФ с просьбой дать ей возможность проголосовать: она боится идти на избирательные участки в прибалтийской стране, так как местная полиция защищает не граждан РФ, а митингующих против выборов, заявил член ЦИК РФ Павел Андреев.Ранее глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявила в эфире национального телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. В Совете по правам человека при президенте РФ призвали Центризбирком РФ дать возможность россиянам, проживающим в Прибалтике, проголосовать на выборах президента в приграничных областях России."Вот, например, поступило обращение, я просто зачитаю, естественно, без личных данных: "Я гражданка Российской Федерации, проживающая в Латвии, очень хочу принять участие в выборах президента. Но в Риге участвовать в выборах сейчас для нас, русских - миссия не выполнима: у посольства постоянно митингуют (националисты - ред.) и украинские, так называемые, беженцы, которые живут в Латвии на наши налоги. Полиция охраняет их, а не граждан Российской Федерации, входящих в посольство. Прошу дать мне возможность проголосовать", - зачитал Андреев обращение из Латвии.Член ЦИК уточнил, что подобных обращений от граждан РФ поступает немало. Он также добавил, что предпринимаются все усилия для создания всех возможных условий для граждан РФ, чтобы они могли принять участие в выборах президента страны."Заявление министра юстиции, не побоюсь этого слова – юстиции, Латвии, которая пригрозила <...> нашим гражданам, которые придут на участки голосования преследованием, вплоть до уголовного преследования, просто за их желание реализовать своё избирательное право", - заявил Андреев.Член ЦИК РФ отметил, что подобное отношение к гражданам РФ дополнительно нагнетает обстановку вокруг избирательных участков, которые образованы в Латвии. "Жаль, конечно, что министр юстиции позволяет себе такие заявления", - добавил Андреев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, в мире, цик рф, санкции в отношении россии