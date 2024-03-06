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Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим - РИА Новости, 06.03.2024
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12:44 06.03.2024 (обновлено: 14:18 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html
Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим
Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим - РИА Новости, 06.03.2024
Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим
Гражданка РФ, проживающая в Латвии, обратилась в ЦИК РФ с просьбой дать ей возможность проголосовать: она боится идти на избирательные участки в прибалтийской... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:44
2024-03-06T14:18
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гражданка РФ, проживающая в Латвии, обратилась в ЦИК РФ с просьбой дать ей возможность проголосовать: она боится идти на избирательные участки в прибалтийской стране, так как местная полиция защищает не граждан РФ, а митингующих против выборов, заявил член ЦИК РФ Павел Андреев.Ранее глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявила в эфире национального телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. В Совете по правам человека при президенте РФ призвали Центризбирком РФ дать возможность россиянам, проживающим в Прибалтике, проголосовать на выборах президента в приграничных областях России."Вот, например, поступило обращение, я просто зачитаю, естественно, без личных данных: "Я гражданка Российской Федерации, проживающая в Латвии, очень хочу принять участие в выборах президента. Но в Риге участвовать в выборах сейчас для нас, русских - миссия не выполнима: у посольства постоянно митингуют (националисты - ред.) и украинские, так называемые, беженцы, которые живут в Латвии на наши налоги. Полиция охраняет их, а не граждан Российской Федерации, входящих в посольство. Прошу дать мне возможность проголосовать", - зачитал Андреев обращение из Латвии.Член ЦИК уточнил, что подобных обращений от граждан РФ поступает немало. Он также добавил, что предпринимаются все усилия для создания всех возможных условий для граждан РФ, чтобы они могли принять участие в выборах президента страны."Заявление министра юстиции, не побоюсь этого слова – юстиции, Латвии, которая пригрозила &lt;...&gt; нашим гражданам, которые придут на участки голосования преследованием, вплоть до уголовного преследования, просто за их желание реализовать своё избирательное право", - заявил Андреев.Член ЦИК РФ отметил, что подобное отношение к гражданам РФ дополнительно нагнетает обстановку вокруг избирательных участков, которые образованы в Латвии. "Жаль, конечно, что министр юстиции позволяет себе такие заявления", - добавил Андреев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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россия, латвия, в мире, цик рф, санкции в отношении россии
Выборы президента России — 2024, Россия, Латвия, В мире, ЦИК РФ, Санкции в отношении России
Живущая в Латвии россиянка попросила ЦИК о помощи из-за угроз голосующим

Член ЦИК зачитал просьбу россиянки из Латвии дать ей возможность проголосовать

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гражданка РФ, проживающая в Латвии, обратилась в ЦИК РФ с просьбой дать ей возможность проголосовать: она боится идти на избирательные участки в прибалтийской стране, так как местная полиция защищает не граждан РФ, а митингующих против выборов, заявил член ЦИК РФ Павел Андреев.
Ранее глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявила в эфире национального телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. В Совете по правам человека при президенте РФ призвали Центризбирком РФ дать возможность россиянам, проживающим в Прибалтике, проголосовать на выборах президента в приграничных областях России.
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"Вот, например, поступило обращение, я просто зачитаю, естественно, без личных данных: "Я гражданка Российской Федерации, проживающая в Латвии, очень хочу принять участие в выборах президента. Но в Риге участвовать в выборах сейчас для нас, русских - миссия не выполнима: у посольства постоянно митингуют (националисты - ред.) и украинские, так называемые, беженцы, которые живут в Латвии на наши налоги. Полиция охраняет их, а не граждан Российской Федерации, входящих в посольство. Прошу дать мне возможность проголосовать", - зачитал Андреев обращение из Латвии.
Член ЦИК уточнил, что подобных обращений от граждан РФ поступает немало. Он также добавил, что предпринимаются все усилия для создания всех возможных условий для граждан РФ, чтобы они могли принять участие в выборах президента страны.
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"Заявление министра юстиции, не побоюсь этого слова – юстиции, Латвии, которая пригрозила <...> нашим гражданам, которые придут на участки голосования преследованием, вплоть до уголовного преследования, просто за их желание реализовать своё избирательное право", - заявил Андреев.
Член ЦИК РФ отметил, что подобное отношение к гражданам РФ дополнительно нагнетает обстановку вокруг избирательных участков, которые образованы в Латвии. "Жаль, конечно, что министр юстиции позволяет себе такие заявления", - добавил Андреев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияЛатвияВ миреЦИК РФСанкции в отношении России
 
 
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