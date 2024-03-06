https://ria.ru/20240306/koreya-1931362458.html

Посольство в Сеуле оценило отсутствие в стране нападок на русскую культуру

Посольство в Сеуле оценило отсутствие в стране нападок на русскую культуру - РИА Новости, 06.03.2024

Посольство в Сеуле оценило отсутствие в стране нападок на русскую культуру

Посольство РФ в Сеуле назвало "неадекватными" и "грубыми" требования посольства Украины отменить гастроли российского балета в Южной Корее, отметив, что... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:42

2024-03-06T07:42

2024-03-06T07:42

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СЕУЛ, 6 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Сеуле назвало "неадекватными" и "грубыми" требования посольства Украины отменить гастроли российского балета в Южной Корее, отметив, что запланированные концерты являются исключительно культурным мероприятием, и позитивно оценило то, что в Республике Корея не наблюдается "уродливых" попыток отменить русскую культуру, говорится в заявлении ведомства. Ранее посольство Украины в Южной Корее ранее выпустило заявление, в котором осудило предстоящую премьеру балета Modanse, созданного в сотрудничестве с модным брендом Chanel, которая должна пройти в Сеульском центре искусств (SAC) с 17 по 21 апреля и где выступит российская прима-балерина Светлана Захарова. Намекнув на то, что балерина поддерживает российское правительство, украинская сторона назвала "абсолютно неприемлемым" показ выступлений артистов из "государства-агрессора". Посольство Украины призвало Южную Корею приостановить культурное сотрудничество с РФ. Посольство России в своем ответном заявлении на это осудило "выходки" украинских дипломатов и напомнило, как в 1949 году министр обороны США Джеймс Форрестол, который в конце жизни страдал от паранойи по поводу "советской угрозы", покончил с собой, выбросившись из окна с криком "Русские идут!". "Судя по распространенному среди СМИ пресс-релизу посольства Украины с требованием отменить культурные обмены с Россией, подобные неадекватные настроения овладевают его работниками в связи с планами проведения в Сеуле концертов российского балета. К грубым выходкам украинских дипломатов и их европейских коллег можно было бы уже привыкнуть, но на этот раз они превзошли сами себя", - заявили в посольстве РФ. Посольство отметило, что "горячо приветствует" культурные обмены между Российской Федерацией и Республикой Корея и готово оказывать активное содействие их развитию. Ведомство позитивно отметило тот факт, что в Южной Корее не наблюдается нагнетаемой на Западе "антироссийской истерии", в результате которой из репертуаров театров исключаются произведения таких великих русских композиторов, как П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и С. С. Прокофьев. "Культурно-гуманитарное сотрудничество является важным универсальным каналом общения между народами, укрепляющим взаимопонимание. Именно поэтому на Западе в тщетных попытках изолировать Россию не прекращают попытки "отменить" русскую культуру… Отрадно, что в Республике Корея не наблюдается таких уродливых явлений. Корейские зрители могут прикоснуться к российской опере и балету, проявляют к ним большой интерес, влюбляются во всемирно известные произведения российских композиторов и писателей", - говорится в заявлении посольства РФ. При этом, как отмечается, гастроли российских артистов являются "обычной концертной деятельностью" на основе прямых договоренностей заинтересованных сторон. "Уверены, что намерения навязать свою повестку, политизировать сугубо культурные события, не найдут понимания среди граждан Республики Корея, которых пытаются лишить права познакомиться с образцами творчества высшего мирового уровня. Верим, что анонсированные гастроли российских артистов в РК станут ярким событием в культурной жизни, позволят ценителям высокого искусства в полной мере насладиться шедеврами русской культуры, попытки "отменить" которую – очевидная глупость", - заявило посольство. Как отмечало ранее агентство Рёнхап, скандал с балетом может негативно отразиться и на других гастролях, так как руководитель Большого театра Валерий Гергиев известен поддержкой президента РФ Владимира Путина. Этой весной в Южной Корее запланирован целый ряд выступлений российских артистов балета. С 16 по 18 апреля в Сеуле пройдет "Гала концерт Большого балета 2024" с ведущими танцорами труппы, а с 16 по 19 мая в Сеуле состоится гастрольное выступление ведущих танцоров Мариинского балета, включая главного солиста Ким Ги Мина, а также танцоров Мариинского балета, Большого театра, Paris Opera Ballet, Berlin Staatsballett и других.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240211/zoloto-1926671379.html

https://ria.ru/20240202/repin-1925049414.html

https://ria.ru/20240102/vyzov-1919422780.html

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россия, сеул, южная корея, светлана захарова, валерий гергиев, в мире