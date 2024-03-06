https://ria.ru/20240306/kitay-1931460560.html
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков
Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:58
2024-03-06T13:58
2024-03-06T13:58
россия
китай
дмитрий песков
политика
владимир путин
си цзиньпин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень ценим то, как сейчас развиваются наши отношения с Китаем. И президент (Владимир) Путин, и председатель Си (Цзиньпин) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, стратегическое партнерство. Марафон "Знание.Первые" проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, политика, владимир путин, си цзиньпин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков
Песков: Россия очень ценит отношения с Китаем, их пик еще будет преодолен