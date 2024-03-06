Рейтинг@Mail.ru
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/kitay-1931460560.html
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков
Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:58
2024-03-06T13:58
россия
китай
дмитрий песков
политика
владимир путин
си цзиньпин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень ценим то, как сейчас развиваются наши отношения с Китаем. И президент (Владимир) Путин, и председатель Си (Цзиньпин) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, стратегическое партнерство. Марафон "Знание.Первые" проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, дмитрий песков, политика, владимир путин, си цзиньпин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков

Песков: Россия очень ценит отношения с Китаем, их пик еще будет преодолен

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень ценим то, как сейчас развиваются наши отношения с Китаем. И президент (Владимир) Путин, и председатель Си (Цзиньпин) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, стратегическое партнерство.
Марафон "Знание.Первые" проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли
19 октября 2023, 08:00
 
РоссияКитайДмитрий ПесковПолитикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала