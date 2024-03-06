https://ria.ru/20240306/kitay-1931460560.html

Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков

Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Отношения с КНР находятся на пике, но будут расти и дальше, заявил Песков

Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:58

2024-03-06T13:58

2024-03-06T13:58

россия

китай

дмитрий песков

политика

владимир путин

си цзиньпин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень ценим то, как сейчас развиваются наши отношения с Китаем. И президент (Владимир) Путин, и председатель Си (Цзиньпин) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, стратегическое партнерство. Марафон "Знание.Первые" проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, китай, дмитрий песков, политика, владимир путин, си цзиньпин, всемирный фестиваль молодежи — 2024