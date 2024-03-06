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В РАН опровергли утверждения о критической зависимости от Китая - РИА Новости, 06.03.2024
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07:16 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/kitay-1931360074.html
В РАН опровергли утверждения о критической зависимости от Китая
В РАН опровергли утверждения о критической зависимости от Китая - РИА Новости, 06.03.2024
В РАН опровергли утверждения о критической зависимости от Китая
Россия и Пекин все больше нужны друг другу не только как стратегические военно-политические, но и как торгово-экономические партнеры, но, несмотря на это,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:16
2024-03-06T07:16
россия
китай
пекин
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Пекин все больше нужны друг другу не только как стратегические военно-политические, но и как торгово-экономические партнеры, но, несмотря на это, никакой критической зависимости от КНР у России не предвидится, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. "Экономики России и Китая становятся все более взаимозависимыми. Мы все больше нужны друг другу не только как стратегические военно-политические, но и как торгово-экономические партнёры", - сказал он. При этом, по его словам, "никакой критической зависимости от КНР я не предвижу". "Безусловно, попадать в полную зависимость от одного партнера очень опасно. Пока, впрочем, эта опасность не так уж велика. Еще несколько лет назад Россия зависела от европейских поставок куда больше", - подчеркнул собеседник агентства. Но, конечно, заметил Бабаев, "класть яйца в одну корзину ни в коем случае нельзя". "Москве следует активно продвигаться на другие рынки, такие как Иран, арабские страны, Индия", - заключил он.
https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html
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россия, китай, пекин, российская академия наук, в мире
Россия, Китай, Пекин, Российская академия наук, В мире
В РАН опровергли утверждения о критической зависимости от Китая

РАН: никакой критической зависимости от Китая у России не предвидится

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Пекин все больше нужны друг другу не только как стратегические военно-политические, но и как торгово-экономические партнеры, но, несмотря на это, никакой критической зависимости от КНР у России не предвидится, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
"Экономики России и Китая становятся все более взаимозависимыми. Мы все больше нужны друг другу не только как стратегические военно-политические, но и как торгово-экономические партнёры", - сказал он.
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При этом, по его словам, "никакой критической зависимости от КНР я не предвижу".
"Безусловно, попадать в полную зависимость от одного партнера очень опасно. Пока, впрочем, эта опасность не так уж велика. Еще несколько лет назад Россия зависела от европейских поставок куда больше", - подчеркнул собеседник агентства.
Но, конечно, заметил Бабаев, "класть яйца в одну корзину ни в коем случае нельзя". "Москве следует активно продвигаться на другие рынки, такие как Иран, арабские страны, Индия", - заключил он.
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