https://ria.ru/20240306/khusity-1931570936.html

СМИ: при атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие

СМИ: при атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: при атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие

При атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:36

2024-03-06T19:36

2024-03-06T19:36

в мире

сша

красное море

аденский залив

ансар алла

йемен

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. При атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников. "В результате предполагаемого нападения йеменских повстанцев-хуситов на корабль в Аденском заливе есть погибшие", - пишет агентство. Ранее в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена. Позднее британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве рядом с принадлежащим США и проходящим вблизи йеменского порта Адена грузовым судном под флагом Барбадоса. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на владельца и оператора судна сообщило, что горящий у берегов Йемена сухогруз под флагом Барбадоса управляется греческой компанией и не имеет отношения к США. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240305/khusity-1931337097.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

сша

красное море

аденский залив

йемен

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, красное море, аденский залив, ансар алла, йемен, военная операция сша и британии в йемене