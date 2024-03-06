СМИ: при атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие
AP: при атаке хуситов на судно в Аденском заливе есть погибшие
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. При атаке на судно в Аденском заливе есть погибшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников.
"В результате предполагаемого нападения йеменских повстанцев-хуситов на корабль в Аденском заливе есть погибшие", - пишет агентство.
Ранее в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена. Позднее британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве рядом с принадлежащим США и проходящим вблизи йеменского порта Адена грузовым судном под флагом Барбадоса. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на владельца и оператора судна сообщило, что горящий у берегов Йемена сухогруз под флагом Барбадоса управляется греческой компанией и не имеет отношения к США.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.