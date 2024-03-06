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Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут" - РИА Новости, 06.03.2024
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13:18 06.03.2024 (обновлено: 13:40 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/grossi-1931446063.html
Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут"
Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут" - РИА Новости, 06.03.2024
Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что сможет через несколько минут обсудить вопросы Запорожской... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:18
2024-03-06T13:40
рафаэль гросси
россия
владимир путин
магатэ
в мире
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СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что сможет через несколько минут обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным.После встречи с Лихачевым в Сочи Гросси сказал журналистам, что обсудил с российскими коллегами вопросы, связанные с ЗАЭС."Через несколько минут у меня будет возможность обсудить эти вопросы с президентом Российской Федерации", - сказал Гросси.
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рафаэль гросси, россия, владимир путин, магатэ, в мире
Рафаэль Гросси, Россия, Владимир Путин, МАГАТЭ, В мире
Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут"

Гросси заявил, что через несколько минут обсудит с Путиным Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что сможет через несколько минут обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным.
После встречи с Лихачевым в Сочи Гросси сказал журналистам, что обсудил с российскими коллегами вопросы, связанные с ЗАЭС.
"Через несколько минут у меня будет возможность обсудить эти вопросы с президентом Российской Федерации", - сказал Гросси.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
 
Рафаэль ГроссиРоссияВладимир ПутинМАГАТЭВ мире
 
 
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