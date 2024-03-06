https://ria.ru/20240306/grossi-1931446063.html

Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут"

Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут" - РИА Новости, 06.03.2024

Гросси анонсировал встречу с Путиным "через несколько минут"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что сможет через несколько минут обсудить вопросы Запорожской... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:18

2024-03-06T13:18

2024-03-06T13:40

рафаэль гросси

россия

владимир путин

магатэ

в мире

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СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что сможет через несколько минут обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным.После встречи с Лихачевым в Сочи Гросси сказал журналистам, что обсудил с российскими коллегами вопросы, связанные с ЗАЭС."Через несколько минут у меня будет возможность обсудить эти вопросы с президентом Российской Федерации", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

россия

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Кирилл Волков

рафаэль гросси, россия, владимир путин, магатэ, в мире