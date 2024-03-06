https://ria.ru/20240306/gazprom-1931373687.html

"Газпром" подал в арбитраж иск к польским Europol Gaz и Orlen

"Газпром" подал в арбитраж иск к польским Europol Gaz и Orlen - РИА Новости, 06.03.2024

"Газпром" подал в арбитраж иск к польским Europol Gaz и Orlen

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО "Газпром" к компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:30

2024-03-06T09:30

2024-03-06T09:38

экономика

санкт-петербург

стокгольм (город)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО "Газпром" к компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерну Orlen, следует из материалов дела на портале "Электронное правосудие""ПАО "Газпром" – исковое заявление. Ответчики Ernst and Young Global Limited, EuRoPol GAZ S. A., Earnst and Young sp z o. o. Corporate Finance Sp. k., Orlen S. A.", – сообщается в карточке дела. Исковые требования пока не уточняются. Дата слушаний по иску, который зарегистрирован 4 марта, пока не назначена. Ранее в октябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил компании Europol Gaz взыскание в размере около 1,5 миллиарда долларов в пользу компании "Газпром экспорт" в случае нарушения судебного запрета на продолжение разбирательства с газовым концерном в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в мае сообщал, что компания Europol Gaz через арбитраж при Торговой палате Стокгольма требует с компании "Газпром" почти 6 миллиардов злотых (около 2,3 миллиарда долларов) непогашенной задолженности за транспортировку газа. По его словам, задолженность возникла в 2010 году и не была истребована при условии, что российская компания будет транспортировать газ по системе Europol Gaz до 2045 года. Также министр заявлял, что заявление об арбитраже также относится к "упущенной прибыли Europol Gaz, через который в настоящее время не транспортируется российский газ". По его словам, речь идет о сумме свыше 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) в дополнение к вышеозначенной задолженности. Польский концерн Orlen сообщил в октябре, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление, вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле прошлого года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург, стокгольм (город), газпром, польша, pkn orlen