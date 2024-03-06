Гагаузский бизнес заинтересован в российском рынке, заявила Гуцул
Гуцул: бизнес Гагаузии заинтересован в рынке РФ, где помнят продукцию региона
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Евгения Гуцул. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Гагаузский бизнес заинтересован в рынке России, где покупатели еще помнят продукцию региона и ценят ее за вкус и экологичность, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Она добавила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что российские профильные ведомства изучат этот вопрос, чтобы продукции Гагаузии был дан "зеленый свет" на рынке РФ.
"Мною был поднят вопрос об активизации межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день у Гагаузии подписаны договора о партнерстве с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Подмосковьем и еще семью регионами. Мы бы хотели придать новый импульс нашим межрегиональным связям и наполнить их конкретными событиями и совместными проектами", - рассказала Гуцул.
По ее словам, данная инициатива получила поддержку Матвиенко, которая обещала помощь со стороны Совета Федерации.
Глава Гагаузии сообщила, что встречи с российской стороной запланированы и в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "На полях Международного фестиваля молодежи в Сочи мы проводим встречи с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии действуют Соглашения о партнерстве", - уточнила она.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 марта в 9.00 мск.