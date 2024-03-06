https://ria.ru/20240306/eksport-1931442879.html

Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира

Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира - РИА Новости, 06.03.2024

Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира

Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира, популярностью за рубежом пользуется продукция машиностроения, а также химическая и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:09

2024-03-06T13:09

2024-03-06T13:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903687208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d74704f45de1b84f2a9ff76cb4fab3.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира, популярностью за рубежом пользуется продукция машиностроения, а также химическая и пищевая, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Несмотря на санкции, столичные производители смогли нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта – за три квартала 2023 года в дружественные страны поставки выросли более чем на 30%. В целом столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира", - рассказал Ефимов. Он отметил, что почти четверть в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения - товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию. "Еще 18% приходится на продукцию химической промышленности – это пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы и так далее. Их закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика", - рассказал Ефимов. Он добавил, что продукты пищевой и перерабатывающей промышленности отправляют в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан. Кроме того, столичные предприятия поставляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметическую и полиграфическую продукцию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20240305/efimov-1931106305.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва