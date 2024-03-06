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Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира - РИА Новости, 06.03.2024
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13:09 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/eksport-1931442879.html
Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира
Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира - РИА Новости, 06.03.2024
Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира
Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира, популярностью за рубежом пользуется продукция машиностроения, а также химическая и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:09
2024-03-06T13:09
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира, популярностью за рубежом пользуется продукция машиностроения, а также химическая и пищевая, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Несмотря на санкции, столичные производители смогли нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта – за три квартала 2023 года в дружественные страны поставки выросли более чем на 30%. В целом столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира", - рассказал Ефимов. Он отметил, что почти четверть в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения - товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию. "Еще 18% приходится на продукцию химической промышленности – это пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы и так далее. Их закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика", - рассказал Ефимов. Он добавил, что продукты пищевой и перерабатывающей промышленности отправляют в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан. Кроме того, столичные предприятия поставляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметическую и полиграфическую продукцию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240305/efimov-1931106305.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира

© Фото пресс-службы КЭПИИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото пресс-службы КЭПИИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира, популярностью за рубежом пользуется продукция машиностроения, а также химическая и пищевая, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Несмотря на санкции, столичные производители смогли нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта – за три квартала 2023 года в дружественные страны поставки выросли более чем на 30%. В целом столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира", - рассказал Ефимов.
Он отметил, что почти четверть в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения - товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию.
"Еще 18% приходится на продукцию химической промышленности – это пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы и так далее. Их закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика", - рассказал Ефимов.
Он добавил, что продукты пищевой и перерабатывающей промышленности отправляют в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан. Кроме того, столичные предприятия поставляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметическую и полиграфическую продукцию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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