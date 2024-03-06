Ефимов: Москва успешно экспортирует товары более чем в 145 стран мира
© Фото пресс-службы КЭПИИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото пресс-службы КЭПИИЗО
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира, популярностью за рубежом пользуется продукция машиностроения, а также химическая и пищевая, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Несмотря на санкции, столичные производители смогли нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта – за три квартала 2023 года в дружественные страны поставки выросли более чем на 30%. В целом столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира", - рассказал Ефимов.
Он отметил, что почти четверть в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения - товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию.
"Еще 18% приходится на продукцию химической промышленности – это пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы и так далее. Их закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика", - рассказал Ефимов.
Он добавил, что продукты пищевой и перерабатывающей промышленности отправляют в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан. Кроме того, столичные предприятия поставляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметическую и полиграфическую продукцию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.