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Владимир Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно

Владимир Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно - РИА Новости, 06.03.2024

Владимир Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно

Экономика столицы на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:00

2024-03-06T12:00

2024-03-06T12:00

интервью - авторы

интервью

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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Экономика столицы на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он также рассказал о программе комплексного развития территорий промзон и пустующих земельных участков и о том, как город поддерживает баланс между жильем и рабочими местами при застройке бывших производственных площадок. Беседовали Мария Зыбина и Ольга Набатникова.— Владимир Владимирович, как вы можете оценить состояние московской экономики на начало 2024 года?— Экономика Москвы чувствует себя уверенно и стабильно. Столица успешно преодолевает сложнейшие вызовы, и при этом не меняет ни темпов, ни вектора развития. Это касается не только традиционных для экономики Москвы сфер, таких как финансовые рынки, IT, торговля, у нас появился новый мощный драйвер — это промышленность. Мэр Москвы Сергей Собянин на днях докладывал президенту России Владимиру Путину о результатах развития столичной промышленности: за последние 5-6 лет она совершила настоящий прорыв и по темпам роста, и, что самое главное, по содержанию. Ежегодно в городе открываются десятки новых производств, причем речь не только о небольших предприятиях, но и о крупных, наукоемких и высокотехнологичных заводах, которые существенно двигают экономику вперед.— Продолжая тему промышленности, как вы можете оценить реализацию политики технологического суверенитета? И в каких отраслях мы сейчас лучше всего развиваемся и выходим на новый уровень?— Мы делаем основной акцент на высокотехнологичном производстве, это касается и микроэлектроники, и фармацевтической отрасли, и машиностроения, легкой промышленности. Благодаря санкциям и повышенному спросу внутри у наших производств появился целый ряд незанятых ниш, при этом у предприятий был задел, чтобы их заполнить. Но для этого практически всем пришлось очень серьезно перестроить работу, в первую очередь с точки зрения логистики. Когда мы в 2022 году начали анализировать основные проблемы, с которыми столкнулись наши предприятия, мы увидели, что очень многие из них не знали даже то, что производится на соседней улице, не говоря уже про соседние регионы. У нас были случаи, когда друг о друге не знали даже резиденты нашей особой экономической зоны, которые работают в одном здании. Они открывали для себя такие удивительные вещи, что, оказывается, их сосед в дальнем углу может сделать то, что им требуется. Сейчас внутренняя кооперация очень сильно выросла, равно как и экономические связи между предприятиями, работающими в смежных отраслях.Важно эти возможности не растерять. Например, наши китайские контрагенты ведут активную политику по занятию этих ниш. Думаю, федеральное правительство может даже принимать дополнительные защитные меры, в том числе за счет таможенно-тарифной политики. Такие меры помогли бы поддержать ту позитивную динамику производства, которую мы видим, и создать те производства, которые нужны стране. Потому что в любом производстве, особенно высокотехнологичном, ключевой фактор успеха — это объем спроса. Если его нет или его не хватает, то мы всегда будем отставать. На старте нужен повышенный спрос, это позволит создать конкурентоспособный продукт, который в дальнейшем будет успешно бороться с другими игроками, и сейчас такой повышенный спрос у нас есть, важно сохранить его.— Также вы уже упомянули особую экономическую зону "Технополис Москва", как она будет развиваться в ближайшие годы?— За столичной ОЭЗ мы видим роль драйвера московской промышленности, который поможет нам совершить высокотехнологичный рывок. Сейчас за счет возможностей особой экономической зоны у нас формируется несколько кластеров. На площадке в Зеленограде локализуются фармацевтический кластер, кластер фотоники и микроэлектроники. Электромобилестроение располагается в Печатниках, а в Руднево мы создали Федеральный центр беспилотных авиасистем.Конечно, в "Технополисе Москва" работает множество предприятий и других направлений, у нас размещено больше 100 резидентов, которые за счет созданных условий (включая льготы), показывают существенно более высокие темпы роста и инвестирования в дальнейшее развитие, чем в среднем по рынку.— А планируете ли пересматривать какие-то меры поддержки для промышленности?— Сейчас в Москве действует более 20 мер поддержки. Мы провели детальный анализ их эффективности и увидели, что наилучший результат приносит субсидирование процентных ставок по кредитам. Во-первых, это дает максимальный эффект в финансовом выражении, на каждый рубль поддержки мы получаем максимальный объем собственных инвестиций бизнеса. Второе, у нас появляется третья сторона в виде финансовой организации, которая дополнительно проверяет проект, который планирует реализовать предприниматель, на предмет его экономической эффективности. Еще одна важная составляющая — это дополнительная ответственность предприятия за реализуемый проект, так как ответственность за возврат кредита несет оно само.Например, мы ввели два года назад субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 3%. И мы видим, что это позволило при росте ставки ЦБ ни на копейку не сократить инвестиции в обрабатывающей промышленности и даже запустить новые проекты, которые в текущих условиях ни одно предприятие самостоятельно бы не запустило. Раньше порядка 85% предприятий инвестировало свои деньги, сейчас почти половина реализует проекты развития при помощи заемных средств. Это происходит потому, что предприятия теперь могут брать заемные деньги, так как мы как государство взяли на себя риск колебания процентных ставок. Промышленность — это не высокомаржинальная отрасль в отличие от торговли или строй-девелопмента, поэтому взять на себя риски колебания процентных ставок промпредприятия не могут, и переложить эти риски им не на кого. При текущей ставке все их инвестиционные проекты были бы убыточными, их пришлось бы останавливать.Поэтому в дальнейшем мы будем основную часть ресурсов направлять именно на эту меру поддержки. Кроме того, мы планируем вводить дополнительные требования к получателям государственной поддержки, например, по уровню зарплат. У нас были случаи, когда к нам обращаются за помощью, но при этом предприятие платит крайне низкие зарплаты, не соответствующие рыночным, то есть просто уходит от налогов. Кроме того, мы будем вводить требования по объему инвестиций, по выручке и по эффективности использования тех площадок, которые есть у компании. Это несколько ковенант, которые в будущем будут обязательным условием для получения господдержки. Ведь что такое господдержка? Это бюджетные средства, и они должны расходоваться так, чтобы поддерживать тот бизнес, который покажет максимальный результат для города — создаст достойные рабочие места, будет платить налоги и создавать нужный конкурентоспособный продукт.— Правильно ли я поняла, что фактически каркас мер поддержки останется, но появятся дополнительные требования для предприятий, чтобы их получать? Или вы будете менять непосредственно сами меры тоже?— Да, мы не будем отменять никакие из мер поддержки, но большую часть ресурсов планируем направлять именно на субсидирование процентных ставок.— Кого в основном снабжают московские производства? Есть ли заказы от других регионов страны? А от других стран?— Московские производители поставляют свои товары не только на внутренний рынок России, но и в другие страны. Почти четверть в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения. Товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию. Еще 18% приходится на продукцию химической промышленности — это пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы и так далее. Их закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика. В Казахстан, Белоруссию и Азербайджан Москва отправляет продукты пищевой и перерабатывающей промышленности — это 4% от общего объема товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Кроме того, столичные предприятия поставляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметическую и полиграфическую продукцию.— И в целом, как вы можете оценить товарооборот Москвы с другими странами?— Несмотря на санкции, столичные производители смогли нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта — за три квартала 2023 года в дружественные страны поставки выросли более чем на 30%. В целом столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира. Город оказывает производителям поддержку в расширении рынков сбыта. Для этого действует экспортный центр "Моспром". Его специалисты помогают налаживать международное сотрудничество и наращивать объемы поставок за рубеж. Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы на развитие экспортной деятельности.— В бюджете города на этот год традиционно заложена возможность заимствования. Потребуется ли Москве к этому прибегать или город справится и без заимствований?— Мы закладываем возможность заимствований как балансирующую статью. В целом мы ориентируемся на достаточно консервативный прогноз, чтобы гарантированно реализовать те проекты, которые для нас являются системообразующими и ключевыми. И, если доходы окажутся меньше этого прогноза, при необходимости мы сможем выйти на рынок заимствований. Пока мы такой необходимости не видим.— В прошлом году Москва впервые выпустила "зеленые облигации" для населения. Планируется ли делать новые выпуски?— Да, такие планы у нас есть. Дело в том, что наша ценная бумага была востребована, весь выпуск был выкуплен гражданами в течение пяти недель. Сейчас значительную часть бумаг население уже вернуло, потому что ставка существенно выросла. И так подтвердилось одно из ключевых преимуществ "народных" облигаций — в момент выпуска ставка купона по ним была привлекательной, но после того, как ЦБ резко повысил ключевую ставку, купон по облигациям стал уже не таким интересным. И в отличие от рыночной облигации "народную" можно вернуть без потери купонного дохода. Для населения это хороший инструмент: он практически не несет рисков и поэтому очень правильный для повышения финансовой грамотности, поэтому мы планируем следующие выпуски. Конечно, под 15-17% мы облигации выпускать не будем, это нецелесообразно. Подождем, когда сбалансируется ставка, и вернемся к этому вопросу.— В конце прошлого года москвичи были очень обеспокоены продолжающимся ростом цен. Как обстоят дела с инфляций в городе? Какие прогнозы? Ожидаем ли мы в ближайшее время подорожания каких-либо продуктов?— В сентябре-ноябре 2023 года фиксировалось ускорение инфляции, однако к концу года инфляционное давление стало ослабевать. В годовом выражении цены в Москве выросли на 7,6% к декабрю 2022-го. Наибольший вклад в инфляцию внесли услуги, стоимость которых увеличилась на 10,2%, конечно, на это повлиял и курс рубля. Цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, на непродовольственные — на 6%. Риски со стороны внешнеторговой конъюнктуры сохраняются, но в целом, учитывая текущую денежно-кредитную политику, по итогам 2024 года прогнозируется инфляция, близкая к целевому показателю Банка России — около 4%.— Какая сейчас обстановка на рынке труда? В каких сферах сейчас наблюдается дефицит работников?— Сейчас в городе безработица минимальная, ее можно назвать не просто нулевой, а даже отрицательной — в большинстве отраслей мы видим нехватку кадров. Если смотреть статистику, то за прошлый год число официально зарегистрированных безработных в Москве снизилось на 21,7% — до 22 тысяч человек, а уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2024 года составил 0,3%.Наибольший дефицит сотрудников наблюдается в розничной торговле, где на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме. Высокий спрос сохраняется на специалистов в области транспорта и логистики — 3,9 резюме на место, на производственных специалистов, медиков и фармацевтов — по 4,6 резюме на одну вакансию.Промышленность как быстроразвивающаяся отрасль экономики требует соответствующей динамики от кадрового рынка. Сегодня в промышленности занято 725 тысяч сотрудников — по итогам года их число выросло почти на 3,6%. При этом каждый 9-й сотрудник промышленности РФ работает в Москве. Несколько лет назад мы открыли образовательный проект "Московская техническая школа" для повышения квалификации инженеров столичной промышленности и переподготовки их для работы с инновационными производственными технологиями. На сегодня уже более 2 тысяч инженеров прошли обучение по программам аддитивных технологий, робототехники, искусственного интеллекта и других высокотехнологичных отраслей.— Как вы можете оценить сферу самозанятых и индивидуальных предпринимателей в Москве? Продолжается ли рост? Насколько выгодно быть самозанятым и ИП в текущих экономических условиях?— В период нестабильности именно малый бизнес наиболее адаптивен, и мы видим, что в последние годы он продолжает рост. За прошлый год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось почти на 11% и достигло 418,1 тысячи. Наиболее массовым сектором для ИП является торговля, в ней занято свыше 31% предпринимателей. За ним следует профессиональная, научная и техническая деятельность, далее — сфера недвижимости. В пятерку лидеров вошли также транспорт и информация и связь.Число самозанятых в Москве также увеличивается: на начало года в столице зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых, это на 329 тысяч человек больше, чем год назад. В Москве работает 17% от всех самозанятых, зарегистрированных в России. Такой специальный налоговый режим особенно востребован в мегаполисе, где многие используют его для получения дополнительного заработка или делают первые шаги в развитии собственного бизнеса. Всего за пять лет действия налогового режима общий доход столичных самозанятых достиг 961 миллиарда рублей, из которых 366 миллиардов рублей они заработали в 2023 году. Раньше эти доходы находились в "серой" зоне, а благодаря простоте и низкой ставке налога (всего 4%) они постепенно выходят в легальную плоскость.— Владимир Владимирович, фактически с 2022 года программа поддержки отечественного производства получила новое дыхание в рамках стратегии импортозамещения. А в связи с этим были ли как-то изменены планы по развитию территории промзон в рамках программы комплексного развития территории?— Программа комплексного развития территории главной целью ставит перед собой не просто реновацию, а повышение эффективности использования земли в столице. Включая благоустройство, создание инфраструктуры и, конечно, мест приложения труда. Однако места приложения труда в столице — это не только промышленность, на которую приходится около 10% занятых в столице. Более того, современное производство требует кратно меньше помещений и работников при росте объема производства. Поэтому при комплексном развитии территорий мы ставим своей целью появление рабочих мест не только непосредственно на производстве, но и в технопарках, торгово-развлекательных центрах, офисных зданиях, логистических центрах.— Недавно в ведение комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений была передана Москомэкспертиза. Какие задачи вы ставите перед ведомством в рамках этих перемен?— До сегодняшнего дня городская экспертиза прекрасно справлялась с задачей определения стоимости проектов, реализующихся по заказу столицы. Новая цель, поставленная перед ведомством мэром Москвы, — оценивать экономическую эффективность принимаемых проектных решений. Одно и то же здание можно построить при неизменных характеристиках разными способами. В одном случае оно будет дешевле, во втором — дороже, а в третьем — стать совсем дорогим, хотя потребительские свойства при этом изменятся незначительно. Таким образом при сохраняющемся составе Москомэкспертизы немного меняется целеполагание комитета. Кроме того, мы планируем больше задач выполнять за счет внутренних ресурсов, без привлечения сторонних подрядных организаций.— Программа КРТ была запущена как проект "Индустриальные кварталы", если не ошибаюсь, в 2020 году. А с этого времени как-то изменились подходы города к пониманию того, что есть такое комплексное развитие территории?— Если вернуться к истории, с чего начиналась программа КРТ в Москве — изначально это была модернизация заброшенных промзон, того самого "ржавого пояса", оставшегося после развала промышленности в 90-е. Позднее задача расширилась, мы добавили в программу все пустующие участки, после чего это превратилось в проект действительно комплексного развития территорий всего города.Работая над программой, мы проанализировали весь город, и четко понимаем потенциал не только той или иной промзоны, но и смежных площадок. При этом баланс жилой и нежилой недвижимости мы смотрим в отношении всего района, а не только конкретного проекта — то есть за счет КРТ балансируем всю застройку.В целом на сегодня у нас "накрыто" комплексным развитием территорий более 4 тысяч гектаров, при этом, собственно, редевелопмент планируется менее чем на 3 тысячах га. На землях, "накрытых" КРТ, но редевелопмент на которых пока не планируется, мы видим сохранение промышленного функционала, но даем возможность правообладателям построить на этой площадке новые производственные мощности или реконструировать старые.— И какому функциональному назначению сейчас отдает предпочтение город, согласовывая проект КРТ для того или иного участка?— Базовый баланс города — соотношение 70 на 30, то есть, если мы берем 100 тысяч квадратных метров, то 30 тысяч "квадратов" должно приходиться на нежилые помещения, в том числе и на социальную инфраструктуру, а 70 тысяч — на жилье. В этом случае жители столицы будут полностью обеспечены рабочими местами, а также необходимой инфраструктурой — социальной, спортивной и прочей, которая требуется для комфортной жизни.Важно при этом, что с точки зрения баланса транспортная связанность города не менее значима, чем соотношение жилья и не жилья в конкретном районе. В Москве есть локации, где бесполезно строить офисные центры — они там не будут иметь никакого экономического смысла. В таких районах мы допускаем большую долю жилья, компенсируя это тем, что в других районах, экономически их дополняющих, мы даем ТЭПы на большую долю рабочих мест.— И сколько недвижимости сегодня планируется построить на землях, вовлекаемых в КРТ?— Общие технико-экономические показатели таковы: если четыре года назад мы оценивали градостроительный потенциал проекта КРТ чуть более чем в 30 миллионов квадратных метров, то сейчас эта цифра уже превышает 45 миллионов квадратов. Всего под девелопмент в рамках комплексного развития территорий в Москве мы видим 2,7 тысячи гектаров, и в 2024 году мы проработаем еще около 500 гектаров, так как сейчас мы смотрим каждую площадку, взаимоувязывая принимаемые решения с окружающими проектами.— После того, как к землям КРТ в Москве проработают 500 гектаров, сколько останется в городе неэффективно используемых территорий, чья судьба не определена?— Мы рассчитываем, что массовый анализ площадок мы закончим в этом году, после чего будет сформирован каркас комплексного развития территорий в Москве. В дальнейшем механизм КРТ станет скорее вспомогательным, например, для того, чтобы привести в порядок участок с ветхими объектами.— Как вы думаете, какие промзоны станут крупнейшими территориями КРТ в Москве?— Если говорить именно про промзоны, могу выделить несколько масштабных проектов: реорганизация территории бывшего завода МИГ в районе Беговой. Здесь появятся не только жилые кварталы, но и, по сути, второй деловой центр города, сравнимый по масштабам с Сити. Площадь участка составляет 63,55 гектара, здесь возведут более 2,3 миллионов квадратных метров недвижимости — планируется строительство именно высотных зданий.Интересный проект развивается на территории Южного порта — вдоль Москвы-реки строится большой современный район с очень яркой архитектурой, рабочими местами и зелеными зонами. Здесь на разных стадиях реализации находится четыре проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью около 115 гектаров появятся современные микрорайоны, где построят почти два миллиона квадратных метров жилья и около 1,6 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов.И третий — это бывшая промзона Автомоторная — общий объем инвестиций в ее развитие оценивается более чем в 200 миллиардов рублей, на территории будут созданы высокотехнологичные производства, более 8 гектаров зеленых зон, социальная инфраструктура.— Ранее вы сказали, что сейчас, согласовывая градостроительные решения, мэрия стала смотреть на районы более укрупненно с точки зрения баланса жилья и не жилья. Давайте подробнее поговорим об этом.— Да, с этого года мы скорректировали столичную программу по стимулированию создания новых мест приложения труда. Раньше мы брали каждый район и смотрели на число жителей в трудоспособном возрасте и количество рабочих мест в нем. В зависимости от соотношения этих двух показателей определялся коэффициент компенсации Москвой платы за изменение вида разрешенного использования земли девелоперам при создании новых рабочих мест — показатели менялись от 0,3 до 0,75.Однако к сегодняшнему дню благодаря достижениям в транспортной политике столицы, например, созданию нескольких новых радиальных веток метро, строительству Большого кольца подземки, МЦК и МЦД мы значительно улучшили связанность разных районов столицы. И если раньше только 30-35% всех территорий в старых границах города были доступны для перемещения из любой точки города за 40-45 минут, то теперь это среднее время в пути для 90-95% локаций внутри МКАДа.В результате для тех объектов, которые генерируют наибольшее количество рабочих мест (например, торгово-офисные центры, промышленность, 3pl-логистика), правительство города решило перейти на стимулирование создания мест приложения труда по одним правилам и с единым коэффициентом в 0,7 за пределами Третьего транспортного кольца без привязки к конкретной локации. Нам больше не нужно стимулировать появление новых рабочих мест в конкретном районе, ведь общественный транспорт одинаково хорошо работает во всех районах Москвы. Коэффициент в центре будет равен нулю, поскольку здесь, будем откровенно говорить, мы имеем избыток рабочих мест.Кроме того, город определил несколько ядер для развития занятости в городе, для которых размер коэффициента субсидирования девелоперов будет даже выше, чем среднегородской, и составит 0,8. Такими планировочными центрами развития перспективной экономики, формирующими имидж города, станут в том числе территории Очаково, Шелепиха-Сити, Южный порт, Некрасовка, Варшавская, Коммунарка. В этих "ядрах" пересекается несколько видов транспорта, и мы видим их как центры концентрации мест приложения труда.— Сколько инвесторов участвуют сегодня в программах КРТ в Москве и сколько городских операторов выбрано для развития комплексного развития территорий?— Из определенных на сегодня 228 проектов КРТ в столице для 68 площадок площадьюоколо 870 гектаров с градостроительным потенциалом более 16,7 миллиона квадратных метров недвижимости подобраны структуры, ответственные за их развитие.Инвесторы определены для 27 проектов, а остальными проектами занимаются операторы КРТ, в том числе КП "КРТ", СЭЗ "Технополис "Москва", столичный Фонд реновации жилой застройки и КП "УГС".— Сколько в этом году планируется аукционов по территориям КРТ в Москве?— Мы планируем провести торги по 35 проектам КРТ, так что этот год будет рекордным с точки зрения количества вовлечения в оборот площадок под комплексное развитие территорий. Но, разумеется, мы будем внимательно смотреть на спрос застройщиков, чтобы не снизить экономическую эффективность проектов и не перенасытить рынок недвижимости. Задачи распродать в 2024 году все и сразу по любой цене у Москвы нет.— На рынке недвижимости бытует мысль, что возможность выиграть торги на крупный земельные участок под КРТ в Москве есть у ограниченного круга компаний, так называемых мастер-девелоперов. Что вы думаете о подобных утверждениях?— Это совсем не так. КРТ — идеальная возможность для того, чтобы выйти на столичный рынок недвижимости, и мы видим, что с каждым годом растет интерес к программе от региональных компаний, которые раньше не работали в Москве. Нельзя сказать, что в наших торгах участвуют одни и те же люди, а тем более, что их выигрывают одни и те же компании. В последние годы мы на своих аукционах все больше и больше видим новые названия, более того, крупнейшим региональным девелоперам город всегда направляет личные приглашения для участия в торгах. Так что я бы сказал, что столица, скорее, ориентирована на диверсификацию контрагентов с точки зрения земельных правовых отношений. За более чем три года проведения аукционов на право редевелопмента участков на торги приходили инвесторы из таких регионов, как Тюмень, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодар. Победителями торгов становились не только столичные компании, но и девелоперы из Архангельска и Санкт-Петербурга.— Минстрой России планирует, что примерно 20% нового жилья в России должно строиться на землях КРТ. Должен ли этот показатель в Москве быть намного выше с учетом высокой плотности застройки в городе?— Нет, показатели сопоставимые. По тем градостроительным решениям, что сейчас мы видим, не больше 20% ввода жилья в Москве будет приходиться на территории КРТ.— В рамках Московского урбанистического форума летом 2023 года было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий между правительством Москвы и Сбербанком. Каковы задачи этого партнерства и зачем нужен стандарт банковской гарантии для инвесторов в рамках КРТ?— Кредитование комплексного развития территорий — это новый продукт, который банкам был непонятен как с точки зрения общей механики финансирования проекта, так и с точки зрения оценки рисков, и обычное проектное финансирование здесь не подходит. Как правило, на первом этапе у инвестора есть договор о развитии территории, но нет ни одного имущественного права. Поэтому мы со "Сбером" проработали большое количество кейсов, чтобы показать, что мы как город выступаем своего рода гарантом того, что инвестор сможет свои права, предусмотренные договором о КРТ, реализовать. И после этого банк уже смог сформулировать свои ковенанты для кредитных договоров с инвесторами КРТ. Более того, в рамках этого сотрудничества нам совместными усилиями удалось поправить законодательство, что существенно облегчило финансирование будущих проектов КРТ не только в Москве, но и по всей России.

https://ria.ru/20240305/moscow-1931105658.html

https://ria.ru/20240228/investkredity-1929973295.html

https://ria.ru/20240305/moskva-1931164592.html

https://ria.ru/20240305/ekskursii-1931110705.html

https://radiosputnik.ru/20240117/inflyatsiya-1921883477.html

https://ria.ru/20240304/investitsii-1931010176.html

https://realty.ria.ru/20240227/renovatsiya-1929844691.html

https://realty.ria.ru/20240120/krt-1922520573.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, москва, владимир ефимов (правительство москвы)