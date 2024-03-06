"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками
Минобороны: новые антидроновые средства от "Алмаз-Антея" проходят испытания
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО "ММЗ "Авангард" концерна "Алмаз-Антей". 6 марта 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО "ММЗ "Авангард" концерна "Алмаз-Антей". 6 марта 2024
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РФ.
Глава министерства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей".
"В ходе работы на НПО "Алмаз" генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе российского военного ведомства, что задание по производству выпускаемых на предприятии автономных средств целеуказания "Енисей", обеспечивающих работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай" в 2023 году выполнено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также министру обороны представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых освоено в 2023 году.