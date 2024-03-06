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"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 06.03.2024
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14:32 06.03.2024 (обновлено: 16:09 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bpla-1931472099.html
"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками
"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 06.03.2024
"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками
Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:32
2024-03-06T16:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РФ. Глава министерства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей". "В ходе работы на НПО "Алмаз" генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе российского военного ведомства, что задание по производству выпускаемых на предприятии автономных средств целеуказания "Енисей", обеспечивающих работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай" в 2023 году выполнено в полном объеме", - говорится в сообщении. Также министру обороны представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых освоено в 2023 году.
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безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками

Минобороны: новые антидроновые средства от "Алмаз-Антея" проходят испытания

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО "ММЗ "Авангард" концерна "Алмаз-Антей". 6 марта 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО ММЗ Авангард концерна Алмаз-Антей. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО "ММЗ "Авангард" концерна "Алмаз-Антей". 6 марта 2024
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РФ.
Глава министерства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей".
"В ходе работы на НПО "Алмаз" генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе российского военного ведомства, что задание по производству выпускаемых на предприятии автономных средств целеуказания "Енисей", обеспечивающих работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай" в 2023 году выполнено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также министру обороны представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых освоено в 2023 году.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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