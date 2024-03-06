https://ria.ru/20240306/bpla-1931472099.html

"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками

"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 06.03.2024

"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:32

2024-03-06T14:32

2024-03-06T16:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РФ. Глава министерства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей". "В ходе работы на НПО "Алмаз" генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе российского военного ведомства, что задание по производству выпускаемых на предприятии автономных средств целеуказания "Енисей", обеспечивающих работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай" в 2023 году выполнено в полном объеме", - говорится в сообщении. Также министру обороны представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых освоено в 2023 году.

https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей"