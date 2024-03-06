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Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 06.03.2024 (обновлено: 09:35 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931366102.html
Над Воронежем сбили беспилотник
Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
Над Воронежем сбили беспилотник
Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:42
2024-03-06T09:35
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются", — написал он.Губернатор предупредил, что опасность атаки дронами сохраняется. По информации Минобороны, около семи утра система ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью. Последствий на земле не было, уточнил Гусев.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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воронеж
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воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
Над Воронежем сбили беспилотник

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник над Воронежем

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются", — написал он.
Губернатор предупредил, что опасность атаки дронами сохраняется.
По информации Минобороны, около семи утра система ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью. Последствий на земле не было, уточнил Гусев.
Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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