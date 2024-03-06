https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931366102.html
Над Воронежем сбили беспилотник
Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
Над Воронежем сбили беспилотник
Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:42
2024-03-06T08:42
2024-03-06T09:35
специальная военная операция на украине
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воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются", — написал он.Губернатор предупредил, что опасность атаки дронами сохраняется. По информации Минобороны, около семи утра система ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью. Последствий на земле не было, уточнил Гусев.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
Над Воронежем сбили беспилотник
Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник над Воронежем