https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931366102.html

Над Воронежем сбили беспилотник

Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024

Над Воронежем сбили беспилотник

Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:42

2024-03-06T08:42

2024-03-06T09:35

специальная военная операция на украине

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в небе над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются", — написал он.Губернатор предупредил, что опасность атаки дронами сохраняется. По информации Минобороны, около семи утра система ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью. Последствий на земле не было, уточнил Гусев.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

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воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность