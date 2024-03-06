https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931442447.html

Хуснуллин рассказал, когда можно будет восстановить Авдеевку

Хуснуллин рассказал, когда можно будет восстановить Авдеевку - РИА Новости, 06.03.2024

Хуснуллин рассказал, когда можно будет восстановить Авдеевку

Авдеевку в ДНР можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:07

2024-03-06T13:07

2024-03-06T13:31

специальная военная операция на украине

авдеевка

марат хуснуллин

донецкая народная республика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Авдеевку в ДНР можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Авдеевка пострадала, но с учетом масштаба, что там не так много жило жителей, как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к ее восстановлению и восстановим в течение года. Я не вижу там каких-то особых проблем". - сказал Хуснуллин журналистам.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, марат хуснуллин, донецкая народная республика, всемирный фестиваль молодежи — 2024