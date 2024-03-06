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Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя - РИА Новости, 06.03.2024
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11:30 06.03.2024 (обновлено: 11:39 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html
Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя
Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя - РИА Новости, 06.03.2024
Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя
Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:30
2024-03-06T11:39
экономика
совет федерации рф
алкоголь
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ усиливает регулирование на алкогольном рынке при производстве спирта и вино-водочной продукции. В частности, повышаются требования к уставному капиталу организаций, которые хотят получить лицензию на производство этилового спирта. Сейчас он должен составлять как минимум 10 миллионов рублей, предлагается увеличить его до 100 миллионов. Кроме того, уточняются правила использования оборудования для производства спиртовой и алкогольной продукции, ужесточают требования к группе организаций, совместно осуществляющих такое производство. В закон о госрегулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вводят понятия "перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией", "аффилированные лица".
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экономика, совет федерации рф, алкоголь
Экономика, Совет Федерации РФ, Алкоголь
Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя

СФ одобрил закон об ужесточении требований к производителям спирта и алкоголя

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива водки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции.
Документ усиливает регулирование на алкогольном рынке при производстве спирта и вино-водочной продукции. В частности, повышаются требования к уставному капиталу организаций, которые хотят получить лицензию на производство этилового спирта. Сейчас он должен составлять как минимум 10 миллионов рублей, предлагается увеличить его до 100 миллионов.
Кроме того, уточняются правила использования оборудования для производства спиртовой и алкогольной продукции, ужесточают требования к группе организаций, совместно осуществляющих такое производство. В закон о госрегулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вводят понятия "перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией", "аффилированные лица".
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