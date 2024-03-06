https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html

Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя

Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя - РИА Новости, 06.03.2024

Совфед ужесточил требования к производителям алкоголя

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:30

2024-03-06T11:30

2024-03-06T11:39

экономика

совет федерации рф

алкоголь

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ усиливает регулирование на алкогольном рынке при производстве спирта и вино-водочной продукции. В частности, повышаются требования к уставному капиталу организаций, которые хотят получить лицензию на производство этилового спирта. Сейчас он должен составлять как минимум 10 миллионов рублей, предлагается увеличить его до 100 миллионов. Кроме того, уточняются правила использования оборудования для производства спиртовой и алкогольной продукции, ужесточают требования к группе организаций, совместно осуществляющих такое производство. В закон о госрегулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вводят понятия "перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией", "аффилированные лица".

https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, совет федерации рф, алкоголь